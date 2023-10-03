  Satoshi’nin Paylaşımı Viral Oldu: Kripto Topluluğundan Elon Musk’a Çağrı

2 Ekim’de X üzerinden yayınlanan bir gönderi herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Bitcoin’in yaratıcısı Satoshi Nakamoto’ya ait olduğu iddia edilen bir X hesabı 5 yıllık bir sessizliğin ardından gönderi paylaştı. Bu durum ise kripto topluluklarından ciddi bir tepki gördü ve kullanıcılar Elon Musk’a bu profilin kapatılması çağrısında bulundu.

Hesaplar Derhal Kapatılmalı

Pledditor adı ile X üzerinden paylaşım yapan bir hesap Satoshi Nakamoto olduğu iddia edilen hesap ile birlikte Bitcoin kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir başka hesabın yanıltıcı ve aldatıcı kimliklerle platformda paylaşım yaptıklarını savundu. Kullanıcıya göre bu durum platformun hizmet şartlarını ihlal ediyor. Kullanıcı bu düşünceleri şu ifadelerle savundu:

“Bir parodi hesabı olduğunuzu açıklamadan başka birinin kimliğini kötüye kullanamazsınız. Bunun sahte bir ‘Tesla’ ya da ‘Elon Musk’ hesabı açmaktan hiçbir farkı yoktur.”

Dile getirilen hüküm ve koşullara göre X platformunda yanıltıcı ya da aldatıcı kimliklere ilişkin özel bir politika yer alıyor. Bu politikaya göre bireyler, gruplar ya da kuruluşlar üzerinden kimse kimlik sahtekarlığı yapamaz ya da başka kullanıcıları kandırmak için sahte kimlik kullanamaz.

Bitcoin ve kripto topluluğunda yıllardır Satoshi Nakamoto’nun gerçek kimliğine ilişkin birçok tartışma söz konusu oldu. Ancak X üzerinden paylaşım yapılan bu hesabın 2018 yılında Andy Rowe adından bir kişi tarafında yönetildiği de iddia ediliyor. Bu iddiayı destekleyen en önemli kanıt ise 2 Temmuz 2018’de Rowe’un kendi X hesabından yaptığı bir paylaşım. Paylaşıma göre Rowe Satoshi hesabını “alıntılar” için derlediğini açıklamış.

Kripto Topluluğundan Destek Mesajları

Tartışma konusu olan Satoshi hesabı en son 31 Ekim 2018’de paylaşımda bulunmuştu. 2 Ekim’de ise Bitcoin hakkında paylaşım yapan hesap önümüzdeki aylarda teknik bir incelemenin farklı yönleri üzerine açıklamalarına devam etti. Kripto topluluğunda yer alan kullanıcılar ise Pledditor’un gönderisini destekledi ve bu durumu utanç verici olarak tanımladı. Hesabın X ekibi tarafından kapatılması gerektiğini savunanlar bu durumun hemen gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

Bir başka X kullanıcısı ise platform içerisinde yaşanan “internet” isimli hesabı örnek gösterdi ve yetkililere çağrıda bulundu. Bitcoin’in yaratıcısı Satoshi’nin gerçek kimliği yıllar boyunca birçok kişi tarafından gizemini korudu.

Satoshi’nin kimliğine ilişkin en önemli iddia Craig Wright’a ait. 21 Temmuz’da Birleşik Krallık’taki bir mahkeme, Wright’ın Bitcoin white paper ve veritabanı üzerinde telif hakkı talep ettiği Bitcoin hakları davasında temyize gitmesine karar verdi.