Bitcoin Fiyatı Neden Düştü? 3 Ekim Kripto Para Piyasaları Yorum

Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 27.400 dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dünkü zirvenin 1100 dolar altıdır. BTC fiyatındaki aşağı çekilme altcoinlerin de önemli ölçüde değer kaybetmesine neden oldu. Hatta bazıları yüzde 5’in üzerinde kayıplar son yükseliş başlarken oldukları yerin altına indi. Aylardır olan şey bu değil mi?

Bitcoin Fiyatı Neden Düştü?

İki ayın en yüksek seviyesine tırmanan Bitcoin fiyatı dün 28.590 doları gördükten sonra düşmeye başladı. BTC, bir önceki güne göre %4’ün üzerinde bir düşüşle 27.390 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu durum altcoinler için fazlasıyla can sıkıcı ve aylardır yaşanan şey tam olarak buydu. BTC fiyatı bir miktar yükseliyor ve altcoinler hafif toparlanırken düşüşte yeni dipler geliyor.

Yükselen ABD tahvil faizleri tarihi seviyelere ulaştı ve Bitcoin fiyatını negatif etkiliyor. 3 Ekim’de gösterge niteliğindeki 10 yıllık ABD Hazine bonosu getirisi %4,75’e yükselerek son on altı yılın zirvesine ulaştı. Bu sürpriz değil çünkü Fed üyeleri inatçı bir tavırla faizleri beklenen hızda düşürmeyeceklerini söylüyor.

Önümüzdeki yıl için indirim hedefinin 50bp olduğunu söyledik. İki gündür üyelerin yaptığı açıklamalar 1 Kasım tarihinde yeni faiz artırımı yapılabileceği yönündeydi. Verilere bağlı kararlar vurgusu son toplantının ana odak noktalarındandı, veriler pek de istenen gibi gelmedi. Gelmeyeceği de belliydi yani Powell bunu görerek dolaylı yoldan artırım mesajı vermişti.

Diğer taraftan vadeli ETH ETF’leri tam bir hayal kırıklığıydı. Hafta başındaki fiyat katalizörlerinden biri olan ETF’ler günlükte 2 milyon dolar civarında hacim gördü. BTC ETF işleme açıldığında 2 yıl önce 100 milyon doların üzerinde hacim oluşturmuştu. Talep yoksa ETF onayının da fiyat için destekleyici bir rolü yok gibi görünüyor.

Kripto Paralar Yorum

Teknik bir perspektiften bakıldığında, Bitcoin‘in geri çekilmesi şişen RSI nedeniyle tahmin edilebilirdi. Ancak güçlü yükseliş dönemlerinde şişen RSI ile devam eden fiyat artışı yatırımcıların alışık olduğu bir şeydir. Yani yatırımcılar bir kez daha iyimserliklerinin bedelini ödedi. 2 Ekim’de BTC‘nin dört saatlik (4H) RSI değeri 70’in üzerine çıkarak son bir ayın en yüksek aşırı alım bölgesine ulaştı.

Buna ek olarak, analist Rekt Capital, BTC fiyatlarındaki düşüşün aşağıda gösterildiği gibi 2019’dan kalma bir ön-halving fraktalıyla birlikte ortaya çıktığını savunuyor. Fraktal, Bitcoin’in fiyatının yeni bir rekor seviyeye doğru toparlanmadan önce 28 hafta içinde düşüşe meyilli olabileceğini gösteriyor.

Elbette kimse geleceği göremiyor ve tahminler her zaman başarıya ulaşmaz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.