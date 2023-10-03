  GALA Coin Fiyatı Karar Noktasında İşte Grafik ve Hedefler

Ekim ayı kripto paralar için iyi başladı ve nasıl devam edeceği birkaç gün içinde belli olacak. Altcoinler hareketlendi. Pazartesi günü artan fiyatlar aynı hızda bugün tersi istikamete koştu. Son düşüş ETF heyecanının sönmesi ve Fed üyelerinin negatif açıklamalarıyla tetiklendi. Peki GALA Coin için beklenti ne yönde?

GALA Coin Yorum

Vadeli ETH ETF onaylarına rağmen hacim ilk gün 2 milyon doların altında kaldığı için heyecan söndü. Kripto paralardaki satışların diğer bir nedeni de Fed üyelerin iki gündür 1 Kasım toplantısında faiz artırımı olabileceği yönünde açıklamalarıydı. Veriler muhteşem değil ve enflasyondaki düşüş akaryakıt fiyatları dışarıda bırakılsa da oldukça yavaşladı. Akaryakıt fiyatlarındaki artışsa enflasyonun artmasını sağlayacak cinstendi.

Peki GALA Coin cephesinde son durum ne? Popüler altcoin yazı hazırlandığı sırada 0,016 dolardan alıcı buluyor. GALA fiyatı kısa vadeli azalan direnç trend çizgisinden çıktı ancak hala daha uzun vadeli bir trend çizgisinin altında işlem görüyor.

Azalan direnç çizgisinin altına yılın başında düşen fiyat 252 gün boyunca %80 oranında değer kaybetti. Yıllık dip olarak 0,013 dolara kadar indi. Üstelik BTC fiyatı dipten oldukça uzak ve mevcut fiyattan BTC erimeye devam ederse yıllık dibin altında bir GALA Coin görebiliriz.

GALA Coin Fiyat Tahmini

GALA Coin fiyatı kritik bölge olan 0,016 dolar seviyesinde. Bu fiyat yatay direnç alanı ve eğer korunabilirse 0,032 dolara toparlanma ihtimali var. Haftalık zaman dilimi görünümü hala belirsiz olsa da günlük okumalar daha fazla yükseliş sinyali gönderiyor. Bunun temelde iki önemli nedeni var.

GALA daha kısa vadeli alçalan direnç trend çizgisinden çıktı ve bunun üzerinde kapandı. Günlük kapanış yükseliş için destekleyiciydi.

RSI bir yükseliş sapması oluşturdu. Fiyat düşüşü momentum artışıyla birleştiğinde bu yükseliş sinyali oluşur.

Eğer RSI 50’nin üzerinde kalır ve artmaya devam ederse fiyat 0,032 dolarlık ana direnç seviyesinden önce 0,021 doları test edebilir.

Yükseliş tahminine rağmen BTC düşüşü ivme kazanır ve fiyat 0,016 doların altında kapanışlar yaparsa sonraki destek bölgesi olan 0,014 dolar test edilebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.