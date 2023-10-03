  Sadece Bir Duyuru Satışları Üç Katına Çıkardı: NFT Projesi Rekora Doymuyor

Blue Chip NFT projesi olan Pudgy Penguins, geçtiğimiz hafta yaptığı duyuru ile başta NFT sahipleri olmak üzeren birçok Web3 kullanıcısını sevindirmişti. Dünyanın en büyük perakende market zinciri Walmart ile ortaklık anlaşması duyuran NFT koleksiyonunun haftalık işlem hacmi yükselmeye devam ediyor. Pudgy Penguins, oyuncaklarını mağazalarda satışa sunmanın yanı sıra dijital oyun platformu ve özel ödüller sunarak çeşitli fırsatlar sunuyor.

Bir Haftada %241’lik Artış Yaşandı

Veri analiz firması DefiLlama’dan alınan verilere göre Pudgy Penguins koleksiyonunda 24 Eylül ve 1 Ekim tarihleri arasında 3,32 milyon dolarlık işlem hacmi gerçekleşti. Duyurunun ardından koleksiyonun haftalık işlem hacminde %241’lik bir artış yaşandı. Temmuz ayından beri yaşanan en yüksek işlem hacmi Pudgy Penguins’in dikkat çekmesine neden oldu.

İşlem hacminin bu kadar artmasının en büyük nedenlerinden biri ise Walmart mağazalarında satılacak olan oyuncaklardan NFT sahiplerinin telif hakkı alacak olması. NFT sahipleri için özel olarak düşünülen bu fikir koleksiyonun taban fiyatının yükselmesine ve işlem hacminin artmasına neden oldu.

Pudgy Penguins’in Oyuncak Macerası

26 Eylül’de Pudgy Penguins ekibi tarafından açıklanan bu işbirliği ile Walmart mağazalarında fiziki ürün satılacağı duyurulmuştu. Toplamda 26 farklı oyuncaktan oluşan koleksiyon sahipleri Pudgy World adı verilen ve oyuncak sahiplerinin de yer alabileceği bir platforma giriş yapılmasını sağlayacak. Oyuncaklarda yer alan QR kodunu taratan kullanıcılar platforma girebilecek.

Kullanıcılar “Forever Pudgy” avatarlarını kendi isteklerine göre oluşturabilecek ve dijital oyun platformuna erişim sağlayabilecek. Oyuncakların fiyatı ise 2,99 dolar ila 12 dolar arasında değişiyor.

Ayrıca Pudgy Penguins ekibi tarafından açıklanan duyuruda bazı oyuncakların içerisinde altın bilet olacağı da söylenmişti. Bu altın biletlere sahip kullanıcılar Pudgy World’de büyük bir ayrıcalığa sahip olacak ve ekip tarafından ödüllendirilecek.

Pudgy Penguins 8.888 NFT’den oluşan bir koleksiyon ve NFT pazar yeri OpenSea’nin verilerine göre projenin lansmanından beri toplam işlem hacmi 190.563 Ethereum’u geçti. Bu da 321,9 milyon dolarlık bir hacimin gerçekleştiğini gösteriyor. Duyuru ile birlikte taban fiyatı %25’e kadar yükselen NFT koleksiyonunda yazının yazıldığı sırada taban fiyatı 4,9 Ethereum’du.