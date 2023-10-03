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Fetch (FET) Rallisi Başlıyor Mu? Keskin Fiyat Hareketi Olacak

Özet

  • FET Coin fiyatı 0,27 dolarlık direnç bölgesinden ret yedi ve düşüşe geçti.
  • Popüler yapay zeka altcoini 0,23-0,24 dolar bölgesini koruyabilirse direnç yeniden test edilebilir.
  • Bitcoin fiyatındaki düşüş altcoinlerde kayıpları artırabilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
18:00
3 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para piyasalarındaki dalgalanma sürüyor ve BTC kazanımlarının bir kısmını kar satışları sebebiyle iade etti. Yazı hazırlandığı sırada yüksek CDD verisi raporlanırken fiyat düne göre yaklaşık 1100 dolar azaldı. Peki FET Coin yatırımcılarını neler bekliyor?

Fetch (FET) Yorum

Bitcoin fiyatındaki toparlanma pek uzun sürmedi ancak yatırımcıların Ekim ayından beklentisi yüksek. 3 Eylül tarihinde 0,27 dolarlık direnç bölgesinden reddedilen FET Coin fiyatı neredeyse 1 aydır düşüyor. Son 1 ayda dikkat çeken tek hareket 28 Eylül tarihindeki kısa vadeli azalan direnç çizgisi testiydi.

2023 başında FET Coin fiyatı etkileyici bir yükseliş dönemi yaşadı. Rallinin temeli 2022 Haziran ayında atılmıştı. Haziran 2022’den bu yana yükselen bir destek trend çizgisini izleyen fiyat 17 ve 22 Ağustos’ta çizgiyi doğruladı.

FET Coin yatırımcıları için şimdi aşılacak en zorlu hedef 0,27 dolar direncidir. Günlük grafikteki okumalar fiyat düşüşünün devam edebileceğini söylüyor.

FET Coin Fiyat Tahmini

Günlük grafikteki okumanın aksine altı saatlikte yükseliş ihtimali artıyor. Bunun temelde 2 nedeni var. İlki fiyat daha kısa vadeli azalan direnç trend çizgisinden (kesikli) çıktı. Bu tür kırılmalar genellikle önemli artışlara yol açar. Ardından FET Coin fiyatının 0,382-0,5 Fib geri çekilme direnç bölgesine (0,23-0,24 dolar) ulaştığını gördük.

Fiyat eğer direnç bölgesi üzerinde kalabilirse yukarı yönlü hareket devam edebilir. İkinci olarak, altı saatlik RSI 50 trend çizgisini destek olarak doğruladı. Yükseliş gerçekleşirse fiyat yüzde 10 yukarı tırmanabilir.

Ancak 0,23-0,24 dolar bölgesinin altındaki kapanışlar uzun vadeli yükselen destek hattının 0,20 dolarda yeniden test edilmesini sağlayabilir. Bu da keskin bir düşüş anlamına geliyor. FET Coin yatırımcılar ilerleyen saatlerde kritik bölgeyi yakından takip etmeli.

Diğer taraftan hafta başındaki toparlanmanın aksine BTC fiyatı 27.000 doları yeniden test etme eğiliminde görünüyor. Kral kripto para birimi 28.500 dolara ulaştıktan sonra hacimli satışlarla yazı hazırlandığı sırada 27.390 dolar bölgesine kadar indi. Bu düşüş eğer devam ederse altcoinler genelinde daha derin düzeltmeler doğurabilir.

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