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Kripto Para Aklama Operasyonları: Araştırmacılar CoinEx Hacker’ı İle İletişime Geçti

Özet

  • Son zamanlarda artan hack saldırıları blockchain analitik araştırmacıları tarafından inceleniyor.
  • İletişime geçilen kişi Telegram üzerinden çalıntı kripto varlıklarını %3'lük bir indirimle satmaya çalışıyor.
  • Çalıntı varlıkların izi sürülmeye çalışılırken bu kişinin kimliği tam olarak tespit edilemedi ancak Avrupa'da yaşadığına dair belirtiler bulunuyor.
  • Piyasaya Etkisi: Nötr
17:40
3 Ekim 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Son zamanlarda yaşanan hack saldırıları birçok kullanıcının maddi kayıplar yaşamasına neden oluyor. Bu saldırılara yönelik araştırmalarını yürüten blockchain analitik araştırmacıları CoinEx saldırısı ile bağlantılı bir kişiyi ortaya çıkardı. Bu kişi elindeki kripto varlıkları indirimli fiyatlarla sunuyor ve kripto para aklama operasyonlarına karıştığı biliniyor. Kimliği belirlenemeyen şahsın Avrupa’da yaşadığı tahmin ediliyor.

CoinEx Hacker’ı İle İletişim Kuruldu

Konu ile alakalı açıklama yapan blockchain güvenlik firması Match System’de görevli bir temsilci 2023 yaz ayları boyunca birçok saldırganın benzer yöntemler ile ellerindeki varlıkları satmaya çalıştığını ortaya çıkardı. Araştırmacılar Telegram üzerinden iletişime geçtikleri kişinin çalıntı kripto varlık sattığını tespit etti ve bu kişi ile iletişime geçti. İlgili cüzdan üzerinden küçük bir işlem alan kullanıcının 6 milyon doların üzerinde kripto para içeren bir cüzdanı olduğu ortaya çıktı.

İletişime geçilen kişi elindeki varlıkları %3’lük bir indirim ile satmayı teklif ediyor ve bu pazarlıkları bir Telegram botu ile yönlendiriyor. Görüşmenin ardından ekibe elindeki varlıkların satıldığını ve üç hafta sonra yeni bir satışın gerçekleşebileceğini belirten kişi ile ilgi araştırmacılar şu yorumda bulundu:

“Temasımızı sürdüren bu kişi yeni varlık satışlarının başladığını bize bildirdi. Mevcut bilgilere dayanarak bunların CoinEx veya Stake şirketlerinden gelen fonlar olduğunu varsaymak mantıklıdır.”

Hack Saldırılarında Varlıklar Nasıl Aklanıyor?

Match Systems ekibi bu kişinin kimlik bilgilerine tam olarak oluşamadı ancak yayınladıkları ekran görüntüsü ve konuşma zamanları baz alındığında bu kişinin Avrupa’da yaşadığı ortaya çıktı. Ekip ise bu durumu şöyle özetledi:

“Çekirdek ekibin bir parçası olmadığını ancak onlarla ilişkili olduğunu düşünüyoruz, muhtemelen devredilen varlıkları kötüye kullanmayacağının garantisi olarak anonimleştirildi. Genellikle %3 indirim teklif ediyor. Daha önce, onu ilk tespit ettiğimizde, potansiyel müşterilere kanıt olarak 3,14 TRX gönderiyordu.”

Ekip ayrıca şahsın ödeme yöntemi olarak Bitcoin’i tercih ettiğini ve daha sonra 6 milyon dolar değerinde Tron token sattığını sözlerine ekledi. Bu gelişmenin ardındansa şahıs 50 milyon dolar değerinde TRX, Ethereum ve BNB token teklifinde bulundu. Bir başka güvenlik firması CertiK ise Stake hack saldırısında çalınan fonların hareketini özetlemişti ve 41 milyon doların yaklaşık 4,8 milyon dolarlık kısmının çeşitli ekosistemlere gönderildiğini ve farklı takas yöntemleri ile aklandığını raporlamıştı.

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