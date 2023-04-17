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Binance Bile Fiyatını Düşüremedi! Battı Bitti Denildi Mücadelesi Devam Ediyor! İşte Altcoin’in Son Durumu!

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22:10
17 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Mart ortasından bu yana Tron (TRX) 0,06800 dolar civarındaki arz bölgesini aşmakta zorlanıyor. Yazım zamanında, fiyat hareketi hem arz bölgesi hem de azalan bir trend çizgisiyle karşı karşıya kaldı. Önünde bulunan engeller nedeniyle yaşanacak herhangi bir geri çekilme, özellikle Bitcoin (BTC) önümüzdeki birkaç saat/gün içinde 30.000 doların altında seyretmeye devam ederse, açığa satış fırsatları sunabilir.

Satıcılar Güçlenecek Mi?

Dört saatlik grafikte RSI 50 seviyesinin üzerinde seyrederek alım baskısının arttığını teyit etti. Benzer şekilde, stokastik RSI aşırı alım bölgesine girdi ve TRX’i fiyatların tersine çevrilmesi için olgunlaştırmanın yanı sıra yükseliş hissini vurguladı. Dahası, ADX (Ortalama Yön Endeksi) düşmeye devam ederek olası bir konsolidasyon veya geri çekilmeyi yineledi.

50-EMA (0,06598 dolar) ve 200-MA’nın (0,06549 dolar) altına gerçekleşebilecek bir hareket, giderek zayıflayan bir piyasayı işaret edebilir ve varlığı mevcut seviyelerde kısa pozisyonlar için mükemmel bir koşulu karşıladığına işaret edebilir. Ancak düşüş 0,06490 dolara ya da son zamanların en düşük seviyesi olan 0,06200 dolara kadar yavaşlayabilir.

Azalan trend çizgisinin (0,06659 dolar) ve arz alanının (0,06800 dolar) üzerinde bir seans kapanışı yukarıdaki tezi geçersiz kılabilir. Böyle bir yükseliş, özellikle de BTC 31.000 doları yeniden test ederse, kısa vadeli boğaları bir sonraki direnç seviyelerini 0,06903 dolar ve 0,07044 dolar olarak hedeflemeye yönlendirebilir.

Duyarlılık Seviyesi Dengelendi

TRX, fonlama oranının (kırmızı çubuklar) gösterdiği gibi, geçen hafta ortasında (12 Nisan) türev ürünlere olan talepte bir düşüş gördü. Ancak daha sonra hafta sonuna doğru iyileşti ve yükseliş eğilimini yineleyerek pozitif kaldı (yeşil çubuklar).

Ancak aynı dönemde duyarlılık nötr bir seviyeye düşerken, günlük fiyat hareketliliği azaldı. Bu durum, yatırımcıların varlık üzerinde ne yükseliş ne de düşüş eğilimi gösterdiğini ve fiyatın sabit kaldığını gösteriyor olabilir. Kısa vadede olası bir konsolidasyon söz konusu olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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