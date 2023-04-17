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Net Soru Net Cevap! Bitcoin (BTC) Yükselişi Bitti Mi? Sırada Altcoinler Mi Var?

Altcoinler artık yükselişine başlayabilir mi? Bitcoin düşüşü derinleşecek mi?
21:50
17 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Geçtiğimiz hafta gelen güzel veriler Bitcoin fiyatındaki artışı da beraberinde getirmişti. Ancak solukluk yükselişler mümkün değil. Birçok kez kripto paralarda büyük rallilerin veya düşüşlerin ardından tersine hareketler gördük. Eğer trend büyük kalabalıkların beklediği gibi gerçekten döndüyse düşüşün uzun sürmemesi bekleniyor. Peki altcoinler?

Bitcoin (BTC) Neden Düşüyor?

Kral kripto para birimi ABD’li düzenleyicilerin artan baskısının ortasında bir ara düzeltme daha yapıyor. Bitcoin fiyatı yeniden 30.000 doların altında ve 31.000 dolar direncinin aşılamayışının da son düşüşte katkısı oldu. Ancak daha fazlası var. Diğer makro faktörlerin yanı sıra, BTC hakimiyeti ve uzun vadeli yatırımcılar tarafından tutulan bakiyeler gibi kritik on-chain veriler bize bir şeyler anlatıyor. Birinci çeyrekte %70’lik bir fiyat artışı sağlayan Bitcoin, 10 Nisan’da 30.000 doların üzerine çıkarak son rallisini pekiştirdi. Küresel kripto piyasası kapitalizasyonunun 1,26 trilyon dolara doğru tırmanmasıyla birlikte, yatırımcılar artık daha geniş kripto para piyasasına güven duyduklarından BTC’nin ötesine bakıyor gibi görünüyor.

Bitcoin hakimiyeti (BTC.D) geçtiğimiz hafta yüzde 2 puan geriledi. Bu altcoinlerde devam eden yükselişlere işaret ediyor. Yatırımcılar altcoinlerle daha fazla ilgilenmeye başladığında, diğer kriptoları satın almak için Bitcoin varlıklarının bir kısmını satabileceklerinden BTC genellikle pazar payını kaybeder. Aynı şekilde, uzun vadeli BTC sahiplerinin elindeki bakiyelerin azalması da düşüş önermesini doğruluyor. IntoTheBlock’a göre, varlıklarını 1 yıldan uzun süredir elinde tutan kripto yatırımcıları son haftalarda BTC varlıklarını azaltmaya başladı.

Kripto Paralar Yorum

9 Nisan ve 17 Nisan tarihleri arasında 9 milyar dolar değerinde yaklaşık 300.000 BTC satıldı. Bu arada, kısa vadeli yatırımcılar ve spekülatif traderler son 1 ayda elindeki varlıkları %17 oranında artırdı. Bu bize önümüzdeki günlerde daha fazla volatilite görebileceğimizi söylüyor. IntoTheBlock’un In/Out of Money (IOMAP) grafiğine göre, ayıların bir an için hakimiyeti ele geçirmesi halinde Bitcoin’in 28.000 doların altına düşmesi pek olası değil.

O halde son düşüş geçici bir düzeltmeden ibaret olabilir. BTCD gevşemesi de altcoinlerde daha fazla yükseliş görebileceğimiz anlamına geliyor. AVAX gibi bazı altcoinler şimdiden BTC düşüşüne rağmen ivme kazanıyor. Yükselişin BTC cephesinde devam edebilmesi için fiyatın yeniden 30.750 dolar üstüne çıkması lazım. Bu senaryoda 33.000 dolar makul bir hedef olacaktır.

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