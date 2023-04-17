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Bitcoin fiyatı yeniden 30.000 doların altına indi ve altcoinlerdeki yükseliş genel olarak durmuş gibi görünüyor. Ethereum (ETH) ise Shapella sonrasında zorlu bir savaş veriyor. Fiyat 2.200 doları aşamadı ve şimdi Bitcoin’in düşüşüyle yeni bir satış dalgasının eşiğinde. Güncel veriler ETH için kaç dolara işaret ediyor?

Ethereum (ETH) Yorum

Ethereum (ETH) fiyatı, Shapella Yükseltmesinin tamamlanmasından bu yana 2.200 dolarlık dirençle mücadele ediyor ve aşamadı. On-chain veriler artık ETH için kırmızı alarmlar çalıyor. Hem piyasa hissiyatındaki negatiflik hem de ETH özelindeki potansiyel satış baskısı büyük bir riski vurguluyor. Proof of Stake geçişinin tamamlanmasına verilen olumlu ilk tepkinin ardından, piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para birimi şimdi belirsiz bir kısa vadeli gelecekle karşı karşıya. Önde gelen veri analiz firması IntoTheBlock, Shapella yükseltmesinin ardından büyük ETH transferlerinin boyutunda artış raporluyor.

Glassnode’a göre, borsalara yatırılan coin arzı geçtiğimiz hafta 100.000 ETH arttı. Tipik olarak bu hamle hacimli satışların yakında başlayabileceği anlatısını destekliyor. Borsalara yapılan transferler genellikle satış eğiliminin göstergesidir.

Yukarıdaki görselde borsalardaki ETH arzının durumu resmediliyor.

ETH Fiyatı Düşecek Mi?

Yine IntoTheBlock tarafından sağlanan verilere göre +/-%30 fiyat sınırları civarında yaklaşık 6 milyon ETH değerinde satış emri bulunuyor. Ancak şu anda alıcılar yalnızca 5,2 milyon ETH için alım yönlü pozisyon tutuyor. Bu da kısa vadede maksimum %30’luk bir düşüş riskine işaret ediyor. Borsa emir defterlerinde alış emirlerinden daha fazla satış emri hacmi olduğunda, bu genellikle işlem gören varlık için talepten daha fazla arz olduğu anlamına gelir. Satıcılar alıcıları çekmek için fiyatlarını düşürmek zorunda kalabileceğinden, bu durum fiyatların düşmesine neden olabilir.

ETH stake eden yatırımcıların satışa daha fazla yönelmesi mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda daha büyük kayıplara neden olabilir. Öte yandan kilit açılışına rağmen 2.000 dolar seviyesini koruyan fiyat boğalara umut veriyor. Para Giriş/Çıkışı verileri, Ethereum fiyatının 1.980 dolara düşebileceğini ancak bu bölgedeki alıcıların düşüşü sınırlandırabileceğini gösteriyor.

Düşüş devam ederse, ETH 1.850 dolara doğru daha da şiddetlenebilir. Yine de boğalar, ETH’nin 2.100 dolarlık direnç bölgesinin üzerine çıkması halinde düşüş görünümünü geçersiz kılınacak.