Terra ağının çöküşünün ardından ortaya çıkan ve kimilerine göre iyi performans gösteren Terra Classic (LUNC) için önemli fiyat tahmini ortaya çıktı.

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Çökmüş olan Terra (LUNA) ekosisteminin orijinal zinciri olan Terra Classic (LUNC), bir dizi düşüş eğilimine maruz kaldıktan sonra şu anda kripto alanında yeni bir soluk arayışında. Terra Classic’in arkasındaki topluluk, token’ın faydasını artırmak için çeşitli önlemler aldı ve yatırımcılar potansiyel performansını ölçmek için önümüzdeki günlerde LUNC’un fiyatını yakından takip ediyor.

LUNC Fiyat Analizi

Makine öğrenimi algoritmalarından yararlanan bir kripto izleme platformu olan PricePredictions, 17 Nisan’da alınan en son verilere göre, LUNC’un gelecekteki potansiyel fiyatını tahmin etmek için kullanılan araçlardan birini devreye soktu.

Veriler, LUNC’un yakın gelecekte potansiyel olarak düşüş eğilimli fiyat hareketleri yaşamaya devam edebileceğini göstermekte. Elde edilen tahmin verilerine dayanarak, platform Terra Classic’in 30 Nisan’a kadar 0,000124 dolardan işlem görebileceğini öngörüyor. Tahmin, diğerlerinin yanı sıra hareketli ortalama (MA), göreceli güç endeksi (RSI), hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD) ve Bollinger Bantları (BB) gibi göstergelere dayanmakta.

Terra Classic, token yükseliş ivmesini yeniden kazanmak için mücadele ederken fiyat konusunda önemli bir dönüm noktasıyla karşı karşıya. Şu anda LUNC, bir önceki günün fiyatına göre %1,95 düşüşle 0,0001249 dolar seviyesinde seyrediyor. Bununla birlikte, token geçtiğimiz hafta %0,95’lik bir kazanç elde etmeyi başardı ve bu da düşüş baskıları karşısında bir dereceye kadar dirençli olduğunu gösteriyor.

Grafik analizine göre, Terra Classic’in 0,00012 dolar seviyesinde çok önemli bir destek seviyesi var ve bu seviye, mevcut düşüş trendinden geri dönmeyi başarırsa token fiyatı için bir sıçrama tahtası görevi görebilir. Öte yandan, token 0,00013 dolar seviyesinde zorlu bir direnç seviyesiyle karşı karşıya ve bu da yakın vadede yukarı yönlü potansiyelini sınırlayabilir.

Son dönemdeki mücadelesine rağmen Terra Classic, 736 milyon dolarlık piyasa değeriyle kripto para piyasasında önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor ve bu değerle ilk 70 kripto varlık arasında yer alıyor. Trader’lar ve yatırımcılar LUNC’un fiyat hareketlerini yakından izlerken, tüm gözler token’ın mevcut direnç seviyesini aşıp aşamayacağı ve yukarı yönlü bir harekete devam edip edemeyeceği üzerinde olacak.

LUNC Teknik Analizi

Elde Edilen teknik analiz, Terra Classic’in mevcut fiyat yörüngesinde düşüş hakimiyeti yaşadığını gösteriyor. Analize göre, bir günlük görünüm için duyarlılık göstergesi, token fiyatı için olumsuz bir görünüme işaret eden 16’da bir güçlü satış duyarlılığına işaret ediyor. Ayrıca, hareketli ortalamalar da 14’te bir duyarlılık göstergesi ile düşüş eğilimini yansıtmakta.

Son olarak, Koreli haber kuruluşu KBS’nin bir raporuna göre, blockchain firması Terraform Labs’ın kurucusu Do Kwon, şirketin çöküşünden önce avukatlara milyonlarca dolar gönderdi. Rapor, bu hamlenin, firmanın karşı karşıya olduğu düzenleyici ve yasal zorlukların arttığı bir ortamda kendisinin ve ortaklarının varlıklarını koruma girişimi olabileceğini öne sürüyor.

En çok Terra stablecoin’iyle tanınan Terraform Labs, bu yılın başlarında değerinde önemli bir düşüş yaşamış ve şirketin mali durumu hakkında spekülasyonlara yol açmıştı. Bununla birlikte, Do Kwon hakkındaki olumsuz haberlerin LUNC’un fiyatı üzerinde giderek daha az etkisi olduğu görülüyor.