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Şimdi Açıkladı! 2 Altcoin Listelenecek! Dev Borsa Yeni Kripto Para Listeliyor!

Coinbase borsası 2 altcoin için müjdeyi verdi. Listeleme yarın yapılacak ve işlem hacmi düşük olan altcoin hızla yükseliyor.
19:06
17 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD’nin en büyük kripto para borsası şimdi müjdeyi verdi. 2 popüler altcoin borsada listelenecek. Peki ne zaman? Hangi altcoinler neden listeleniyor?

Coinbase Altcoin Listeleme

Borsanın şimdi yaptığı duyuruya göre daha önce yol haritasına eklenen 2 popüler altcoin borsada yarın listelenecek. Listelemesi yapılacak altcoinler ise Virtua (TVK) ve Dimo (DIMO) olarak duyuruldu. Yakın zamanda yol haritasına eklendiğinde bu altcoinlerin fiyatının hızla arttığını görmüştük. Birçok yatırımcı yol haritası listelemeden önce genellikle son durak olduğu için ilgili altcoinleri alarak kazanç elde etmeyi umuyor. Bu bakış açısına sahip yatırımcılar yine haklı çıktı.

Coinbase borsası birkaç dakika önce yaptığı duyuruda şunları yazdı;

“Coinbase, Ethereum ağında (ERC-20 tokenleri) Virtua (TVK) ve Dimo (DIMO) için destek ekleyecektir. Bu varlığı diğer ağlar üzerinden göndermeyin, aksi takdirde fonlarınız kaybolabilir.”

TVK ve DIMO Coin

Coinbase hali hazırda ABD’nin en büyük kripto para borsası ve yaptığı listelemeler ilgili altcoinlere ciddi anlamda hacim getiriyor. Bunun yanı sıra ABD hisse senedi piyasalarında işlem gören halka açık bir şirket olduğu için kapsamlı incelemelerden geçiyor. Bu da listelediği altcoinler konusunda daha titiz olduğu varsayımıyla ilgili altcoinlere karşı güven aşılıyor.

Virtua (TVK) bugün BTC karşısında %6 oranında değer kazandı. Fiyatı 0,05 dolara ulaştı ve işlem hacmi 17 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Hali hazırda Binance borsasında işlem görüyor ve buradan TVK Coin’e ulaşabilirsiniz.

DIMO Coin ise TVK’ya göre çok daha az biliniyor ve piyasa değeri daha düşük. Bundan dolayı fiyatı bugün %20’nin üzerinde arttı. Sadece 194 bin dolarlık işlem hacmi olduğu için yarınki Coinbase listelemesini fırsat bilen yatırımcılar yaptıkları alımlarla fiyatı daha da yukarı çekebilir. Merkezi olmayan kripto para borsalarından alınabilen DIMO Coin hali hazırda Polygon ekosisteminde faaliyetine yeni başlamış projeler arasındadır. Blockchain tabanlı veri hizmetlerine (IoT) odaklanıyor.

Saat 19:30 itibariyle %126 oranında artan hacim sebebiyle fiyat %30’a yakın yükseldi. İlerleyen dakikalarda her iki yöne yüksek volatilite görebiliriz.

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