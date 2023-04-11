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Sıcak Gelişme: Dev Borsa Bu Altcoini Yakında Listeleyebilir! Resmen Açıkladılar!

Coinbase borsası az bilinen bir altcoini listeleme için yol haritasına ekledi. Peki fiyata etkisi ne oldu?
18:12
11 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Borsa listelemeleri altcoinlerin fiyatlarını son derece olumlu etkiliyor. Özellikle birinci sınıf borsaların listelemeleri önemli. Binance ve Coinbase borsası listelemeler konusunda çok daha titiz olduğu için aynı zamanda listelenen altcoinlere bir güven de veriyor. Peki Coinbase borsası hangi altcoini ne zaman listeleyecek?

Coinbase Listelenecek Altcoinler

Coinbase borsası listeleme yol haritasına biraz önce yeni bir altcoin ekledi. Coinbase tarafından biraz önce yapılan duyuruya göre DIMO Token yol haritasına dahil edildi. Şeffaflık gereği listeleyeceği altcoinleri öncelikle yol haritasına ekleyen Coinbase, değerlendirmeler devam ederken onu yol haritasında tutuyor. Onay veya ret konusu netleştiğindeyse listeleme yapılıyor ve yol haritasından çıkarılıyor.

Coinbase hali hazırda ABD’nin en büyük kripto para borsası ve oldukça büyük bir yatırımcı kitlesine hizmet veriyor. Üstelik ABD’li düzenleyiciler tarafından denetleniyor ve hisse senedi piyasalarında işlem görüyor. Yani Coinbase borsasının yaptığı listelemeler, ilgili altcoinlere bir nevi itibar da getiriyor.

DIMO Coin Nedir?

DIMO Coin aslında bir token ve Ethereum, Polygon ağlarında bulunuyor. Sadece 8,5 milyon dolar piyasa değeri var ve günlük işlem hacmi 177 bin dolar seviyesinde. Fiyatı ve işlem hacmi Coinbase borsasının duyurunun ardından önemli ölçüde arttı. İşlem hacmi %250 oranında artarken Fiyatı %80’in üzerinde artışla 0,12 doları geçti. Peki DIMO Token ne işe yarıyor?

Araç kullanıcıları araçlarından daha fazla yararlanmak için DIMO’yu kullanıyor. DIMO uygulamaları, araçlarından veri toplamalarına, kullanmalarına ve bunlardan para kazanmalarına olanak tanır. Geliştiriciler ve veri tüketicileri bu verilere erişerek ürün ve hizmetler geliştirebilir. DIMO açık kaynak bileşenleri ile açık olarak inşa edilmiştir. Nesnelerin interneti alanındaki projeler eskisi kadar popüler olmasa da DIMO Coin popüler borsa Coinbase’in dikkatini çekmeyi başarmış.

Bu tarz listeleme ve yol haritası haberleri fiyatların hızla yükselmesine neden olsa da ani satışlarla yatırımcılar zor durumda bırakılabiliyor. Önümüzdeki 1 hafta içinde resmi listeleme duyurusu fiyatın daha fazla yükselmesini sağlayabilir. Eğer bu duyuru erken dönemde gelmezse veya altcoin yol haritasından çıkarılırsa fiyatın hızla düştüğünü görebiliriz.

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