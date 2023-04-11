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Uyarıyorum Pişman Olmayın Dedi! 6 Kıdemli Kripto Analistinin Görüşleri!

Kripto para piyasalarına dair 6 popüler uzmanın güncel görüşü, kısa vadede neler olacak?
18:45
11 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) oldukça ihtişamlı bir fiyattan alıcı buluyor. Bugün zirve gibi görünen fiyat aslında sadece 30.000 dolar. Evet, 2021 yılında fiyat bu bölgenin altına düştüğünde herkesin hop oturup hop kalktığı günleri hatırlıyor musunuz? Yıl ortasında bölge dip olarak işaretlendiğinde herkes havalara uçmuştu. Tıpkı bugün olduğu gibi, tek fark ne? Birinde inerken diğerinde çıkarken aynı seviyeleri ziyaret ediyor.

Bitcoin (BTC) Yükseldi

Bitcoin fiyatı bugün destek olarak 30.000 doları tutmaya devam ediyor. Direnç üstü kapanışlar yatırımcıları heyecanlandırırken henüz altcoinlerde beklenen hareketler görülemedi. 2023 yılı kripto para yatırımcılarına istikrarlı yükseliş getirdi. Her ay peş peşe fiyatın istikrarlı biçimde yükseldiğini gördük. Ara düzeltmeler olsa da ABD bankacılık krizinin şokuna rağmen kripto para yatırımcılarının risk iştahı güçlü kaldı.

Peki sırada ne var? Popüler kripto analisti Crypto Kaleo, Bitcoin’in mevcut fiyatlarla nakit ya da altcoinler yerine sermaye için hala en iyi yatırım tahsisi olduğunu savundu. Günün Twitter yorumunun bir bölümünde “Bitcoin çıkış yapıyor, tabii ki tüm USD grafikleri terbiyeli bir şekilde yükseliş gösterecek” denildi.

“BTC’ye karşı alt grafiklere bakın. Şu anda beğendiğim bir şey göremiyorum. Bu nedenle bazı alt pozisyonlarla USD’de hala yükselişte olsanız da sermayeniz hala daha fazla Bitcoin biriktirmek için en iyi şekilde tahsis edilebilir.”

Kripto Paralar Yorum

Kaleo, Bitcoin fiyatının BTCD ile artacağını düşünüyor. Eğer Bitcoin, hakimiyeti ile birlikte artıyorsa altcoinlerde zayıflama görülür. Düşerler veya yatay seyretme eğiliminde olurlar. Peki diğer popüler kripto analisti Daan Crypto Trades ne düşünüyor?

“Burada neler olacağını görmek ilginç olacak. Biraz soğuma görebileceğimizden şüpheleniyorum, bu da ALT/BTC çiftlerinin biraz zemin kazanması gerektiği anlamına geliyor”.

Spot fiyat kazançlarının canlı kalması halinde Bitcoin piyasa hakimiyetinin artmaya devam edebileceğini de sözlerine ekledi. Yine Kaleo ile benzer görüşler paylaştığını görüyoruz. Üçüncü popüler analist ise Skew, ona göre 10 Nisan’dan 11 Nisan’a kadar yaklaşık 100 milyon dolarlık short pozisyonun likide edilmesiyle Binance emir defterinde 30.000 dolar altında “boşluk” oluştu.

Dördüncü analist CryptoQuant’a katkıda bulunan Venturefounder, günlük grafikte spot fiyat ve göreceli güç endeksi (RSI) arasında “düşüş eğilimi” olduğu konusunda uyardı. İddialı bir tahmin ortaya attı. Ona göre fiyat 25.000 hatta 22.000 dolara kadar düşebilir. Beşinci ve son analist Cheds ise benzer şekilde, denge üstü hacim (OBV) ile “üçlü düşüş sapması” olarak adlandırdığı duruma baktı ve düşüş beklediğini açıkladı.

Bonus olarak geçen yılın ikinci yarısında yaptığı tahminlerle adından fazlasıyla söz ettiren Capo’ya değinelim. O da bugün görüşünü paylaştı.

“Saygılı olan ve 30 bin isteyen boğaları tebrik ediyorum. Benim düşüş senaryom henüz geçersiz kılınmadı.”

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