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  •   Tüm Gözler Bu Altcoine Çevrildi! 2023 Yılındaki Fiyat Artışı %400’ü Geçti!

Tüm Gözler Bu Altcoine Çevrildi! 2023 Yılındaki Fiyat Artışı %400’ü Geçti!

19:45
11 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yapay zeka altcoinlerden biri olan Injective Protokol (INJ), 11 Nisan’da 6,23 dolara yükselmesiyle 2023 yılında toplam büyüme oranı %400’e ulaştı. Yılbaşından beri artışı sürdüren altcoinde yükseliş devam edecek mi?

INJ’de Yüzde 400 Artış!

Injective, Cosmos ekosistemi üzerine kurulmuş, EVM uyumlu bir Layer-1 Blockchain ağıdır. INJ’nin son zamanlardaki fiyat artışı, kısmen yeni ağ katılımcıları edinmesiyle bağlantılı olabilir. Yılbaşından bu yana ağ, DeFi uygulamaları oluşturmak için merkezi olmayan köprülerinden, oracle’larından ve şekillendirilebilir akıllı sözleşme katmanından yararlanan birkaç yeni projeyle ön plana çıktı.

Bununla birlikte zincir üstü veriler, Sosyal Hacimdeki artışın ve geçmiş Piyasa Değerinden Gerçekleşen Değere (MVRV) modellerinin yakında INJ fiyat düzeltmesini nasıl tetikleyebileceğinin işareti olabilir. INJ, güçlü 2023 performansını sürdürüyor ve 11 Nisan’da yılbaşından bugüne kadarki en yüksek seviye olan 6,30 dolar ulaştı. Ancak, Santiment tarafından derlenen Piyasa Değerinden Gerçekleşen Değere verileri, INJ’nin bir fiyat düzeltmesi yaşayabileceğine işaret edebilir. MVRV, bir kripto para biriminin holder’ları tarafından satın alındığı ortalama fiyatı mevcut piyasa değeriyle karşılaştırarak alım/satım bölgelerini belirler.

Santiment Verileri!

Santiment tarafından paylaşılan grafiklerde, MVRV’nin yakında kritik bir satış bölgesine ulaşabileceğini gösteriyor. Mevcut konum itibariyle, son 30 gün içinde satın alan INJ holder’larının çoğu, yaklaşık %34’lük bir kar elde ediyor. Tarihsel MVRV verileri, holder’ların muhtemelen %42 bölgesi civarında kar elde edeceğini gösterebilir. Bu durum fiyat 6,9 dolar bölgesine yaklaştığında, INJ’nin bir geri çekilme yaşayabileceği anlamına gelebilir. MVRV verileri, satın alma veya satış fırsatlarını belirlemek için piyasa duyarlılığı dalgalanmaları hakkında bilgi sağlar

Benzer şekilde INJ’nin ani sosyal hacmi, düşüş önermesini doğrulayan başka bir önemli ölçüm olduğu belirtiliyor. Injective, olağanüstü 2023 performansı ve yerel DeFi projelerinden birkaç Airdrop sayesinde medyanın büyük ilgisini çekti. 11 Mart ile 11 Nisan arasında, Injective Protocol Social hacmi 18’den 208’e yükselirken, Nisan ayının ilk haftasında birkaç yerel zirve yaptı. Tarihi verilere göre, Sosyal hacimdeki ani artışları genellikle INJ fiyat düzeltme dönemleri takip etmiştir. Eğilim tekrarlanırsa Injective Protocol sahipleri önümüzdeki haftalarda fiyatların düşmesini bekleyebilir.

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