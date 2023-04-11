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  •   Son Dakika! Tron (TRX) Fiyatı Çakıldı! Korkunç Gözaltı İddiası Bomba Gibi Düştü!

Son Dakika! Tron (TRX) Fiyatı Çakıldı! Korkunç Gözaltı İddiası Bomba Gibi Düştü!

Geçtiğimiz dakikalarda gelen bir iddiaya göre Justin Sun Hong Kong gezisi sırasında tutuklanmış olabilir. Şimdilik bu durum kesinleşmemiş görünüyor.
20:22
11 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçtiğimiz saatlerde Hong Kong‘a ulaştığı ve bir dizi ziyaretlerde bulunduğu yönünde paylaşım yapan Justin Sun hakkında geçtiğimiz dakikalarda gözaltına alındığı ile ilgili bilgiler Twitter ve diğer paylaşım platformlarına bomba gibi düştü. Bu bilgilerin paylaşılmasının ardından gözde kripto para birimlerinden birisi olan TRX’in fiyatı deyim yerindeyse çakıldı. Tüm olay ise tam bu andan sonra başladı.

Justin Sun Kafa Karıştırdı

Geçtiğimiz dakikalarda piyasaya Justin Sun’ın tutuklanma haberi ışık hızıyla yayıldı. Haberin hemen ardından tüm sosyal medya ve haber kaynakları olayı araştırmaya başladı. Gerek geçmişte yaptığı açıklamaları gerekse davranışları olaylarla dolu olan Justin Sun’dan gelecek gerçek bir haberi bekleyen kripto para meraklılarına ise bekledikleri haber bir kaç dakika önce geldi. Bir Twitter gönderisi altına yorum yapan Justin Sun son zamanlarda kullanılan “4” ifadesini tweet’ledi.

Tüm bu yaşananların hemen ardından ise bir açıklama da kripto para dünyasının kimilerine göre kralı konumunda bulunan Binance CEO’su CZ’den geldi. Geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında da Interpol’ün kırmızı bülten çıkardığı hakkında FUD yayılan CZ, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

4

Kendim için değil. Sadece sektörde FUD yayan insanları görmek gerçekten üzücü. Onları takip etmeyi bıraktım / engelledim.

TRX Son Durum

Haberin ardından bir anda TRX fiyatı çakılmıştı. Dakikalar içerisinde fiyatı 0.067 seviyesinden bir anda 0.065 seviyesine gerileyen TRX’te gelen haberin ardından fiyat bir miktar toparlandı ve ardından 0.067 dolar seviyesi yakınlarına geri döndü.

Justin Sun gibi kripto para dünyasının önemli simalarından birisi ile bağlantılı olmanın anlık handikapını yaşayan altcoin’de gelen haberin ardından fiyat toparlanmış görünüyor. Yine de yatırımcıların gelebilecek yeni haberlerin ardından fiyatta dalgalanmaların yaşanabileceğini göz önünde bulundurmaları her zaman kendileri açısından faydalı olacaktır.

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