Son dönemde hareketli günler geçiren Binance CEO'su CZ etrafında yeni bir kara bulut oluştu. Bunu bir twitter kullanıcısı durumu ortaya çıkardı.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Binance’in borsa coin’i BNB, borsa kurucusu ve CEO’su Changpeng “CZ” Zhao için Interpol Kırmızı Bülteni çıkarıldığına dair doğrulanmamış bir söylenti üzerine Pazartesi öğleden sonra geç saatlerde hızla %3’ten fazla değer kaybetti.

Şifrelenmiş Bir Mesaj

Tanınmış bir Twitter kullanıcısı olan ve bir çok kişi tarafından takip edilen Crypto Twitter kullanıcısı Cobie’den gelen şifreli bir mesajda “CZ için Interpol Kırmızı Bülteni” yazıyordu. Mesaj, bitcoin de dahil olmak üzere birçok kripto para birimini güvence altına alan aynı kriptografi olan SHA-256 hash fonksiyonu kullanılarak şifrelenmiş bir dizi harf ve rakamla tweetlendi. Binance ve Interpol sözcüleri yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

Söylenti, Binance ve Zhao’ya ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu tarafından ABD yasalarını kasıtlı olarak delmek suçlamasıyla dava açılmasından günler sonra ortaya çıktı. CFTC davası, potansiyel cezai suçlamalarla birlikte yaklaşan bir ABD Adalet Bakanlığı davasının yakında takip edebileceği korkusunu da tetikledi.

Kırmızı Bülten Nedir?

Interpol web sitesine göre, kırmızı bülten, dünya çapında kolluk kuvvetlerine iade, teslim veya benzeri yasal işlem bekleyen bir kişinin yerini tespit etme ve geçici olarak tutuklama talebidir. Site, Kişiler, talep eden üye ülke veya uluslararası mahkeme tarafından aranmaktadır diye bir açıklama da bulunduruyor.

Tüm bu yaşananlardan sonra ise Binance borsasının yerel kripto para birimi olan BNB takip eden dakikalarda yaklaşık %4 düştü ve yazım saati itibariyle son 24 saat içinde %3,5 değer kaybetti. Bitcoin (BTC) de %1’den biraz fazla düşüşle 27.770 dolara gerileyerek mütevazı bir darbe aldı.

Twitter tarafında Elon Musk destekli olduğu düşünülen Dogecoin hamlesinin ardından bu yaşanan gelişme piyasayı yeniden geriye götürmüş gibi görünüyor. Tüm bu yaşananların ardından olayın gerçekliği ise ilerleyen saatlerde netlik kazanabilir.