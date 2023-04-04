Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Sıcak Gelişme: Interpol CZ’nin Peşine Mi Düştü? BNB Ağır Yara Aldı! Şimdi Ne Olacak?

Sıcak Gelişme: Interpol CZ’nin Peşine Mi Düştü? BNB Ağır Yara Aldı! Şimdi Ne Olacak?

Son dönemde hareketli günler geçiren Binance CEO'su CZ etrafında yeni bir kara bulut oluştu. Bunu bir twitter kullanıcısı durumu ortaya çıkardı.
00:16
4 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Binance’in borsa coin’i BNB, borsa kurucusu ve CEO’su Changpeng “CZ” Zhao için Interpol Kırmızı Bülteni çıkarıldığına dair doğrulanmamış bir söylenti üzerine Pazartesi öğleden sonra geç saatlerde hızla %3’ten fazla değer kaybetti.

Şifrelenmiş Bir Mesaj

Tanınmış bir Twitter kullanıcısı olan ve bir çok kişi tarafından takip edilen Crypto Twitter kullanıcısı Cobie’den gelen şifreli bir mesajda “CZ için Interpol Kırmızı Bülteni” yazıyordu. Mesaj, bitcoin de dahil olmak üzere birçok kripto para birimini güvence altına alan aynı kriptografi olan SHA-256 hash fonksiyonu kullanılarak şifrelenmiş bir dizi harf ve rakamla tweetlendi. Binance ve Interpol sözcüleri yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

Söylenti, Binance ve Zhao’ya ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu tarafından ABD yasalarını kasıtlı olarak delmek suçlamasıyla dava açılmasından günler sonra ortaya çıktı. CFTC davası, potansiyel cezai suçlamalarla birlikte yaklaşan bir ABD Adalet Bakanlığı davasının yakında takip edebileceği korkusunu da tetikledi.

Kırmızı Bülten Nedir?

Interpol web sitesine göre, kırmızı bülten, dünya çapında kolluk kuvvetlerine iade, teslim veya benzeri yasal işlem bekleyen bir kişinin yerini tespit etme ve geçici olarak tutuklama talebidir. Site, Kişiler, talep eden üye ülke veya uluslararası mahkeme tarafından aranmaktadır diye bir açıklama da bulunduruyor.

Tüm bu yaşananlardan sonra ise Binance borsasının yerel kripto para birimi olan BNB takip eden dakikalarda yaklaşık %4 düştü ve yazım saati itibariyle son 24 saat içinde %3,5 değer kaybetti. Bitcoin (BTC) de %1’den biraz fazla düşüşle 27.770 dolara gerileyerek mütevazı bir darbe aldı.

Twitter tarafında Elon Musk destekli olduğu düşünülen Dogecoin hamlesinin ardından bu yaşanan gelişme piyasayı yeniden geriye götürmüş gibi görünüyor. Tüm bu yaşananların ardından olayın gerçekliği ise ilerleyen saatlerde netlik kazanabilir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
İlgili Yazılar
Binance İçin Sonun Başlangıcı Mı? Kripto Paralar İçin Tarihi Süreç!
Binance İçin Sonun Başlangıcı Mı? Kripto Paralar İçin Tarihi Süreç!
Dev Kripto Para Borsasında Justin Sun Depremi! Süreç O Yöne Doğru Gidiyor!
Dev Kripto Para Borsasında Justin Sun Depremi! Süreç O Yöne Doğru Gidiyor!
Merkezsiz Borsa (DEX) Nedir?
Merkezsiz Borsa (DEX) Nedir?
Bu Altcoin İçin Piyasada Ses Getirecek Gelişme! Dev Kripto Para Borsası Huobi Duyurdu!
Bu Altcoin İçin Piyasada Ses Getirecek Gelişme! Dev Kripto Para Borsası Huobi Duyurdu!
Dev Kripto Para Borsasından 157 Milyon Dolarlık FTX ve Alameda Research Hamlesi!
Dev Kripto Para Borsasından 157 Milyon Dolarlık FTX ve Alameda Research Hamlesi!
Yaklaşık 1 Milyar Dolarlık Kripto Para Çıkışı: Binance’te CFTC Davasının Etkileri Sürüyor!
Yaklaşık 1 Milyar Dolarlık Kripto Para Çıkışı: Binance’te CFTC Davasının Etkileri Sürüyor!
Amerika’dan Kripto Kaçışı! Bir Borsa Daha Harekete Geçti!
Amerika’dan Kripto Kaçışı! Bir Borsa Daha Harekete Geçti!
Kripto Devi Binance İçin Şok Eden Bilgi! Çok Şaşıracaksınız!
Kripto Devi Binance İçin Şok Eden Bilgi! Çok Şaşıracaksınız!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bu Sefer Eyvah! Shiba Coin Yatırımcıları Üzülecek! SHIB Yorum!
Her An Patlayabilir! Ünlü Formasyon Bu Altcoin’de Yüzde 45’i Aşan Yükselişe İşaret Ediyor!
İşte Hedefler! Shiba, Dogecoin, XRP, Avax, Luna Yorum!
Bu Altcoine Dikkat! 1 Doların Altına Düşer Mi?
Alım Fırsatı Mı? Stacks (STX), Mina (MINA), AGIX, Aptos (APT) ve DASH Yorum!
Güncel NFT Haberleri
Bakın Siz Hangilerine Sahipsiniz? MrBeast Boğa Öncesi Çantasında Neler Bulunduruyor?
Yapay Zeka Adımı Geldi! Binance Bicasso Nedir? 10 Soru ve Cevabı!
Teknoloji Devi Amazon “Yanlışlıkla” NFT Planlarını Sızdırdı! İşte Ayrıntılar!
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Merkezsiz Borsa Nedir?
Merkezsiz Borsa (DEX) Nedir?
Heyecanla Bekleniyordu dYdX Artık Başlatıyor! DeFi Altcoin Uçabilir!
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023