Bitcoin fiyatının olası bir senaryoda 100.000 dolar olması durumunda ne gibi değişikliklerin yaşanacağına gelin birlikte bakalım.

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Bitcoin’in (BTC) fiyatı ani bir yükselişle 30.000 dolarlık psikolojik eşiği aşarken, piyasa değeri de bir günde 35 milyar dolardan fazla arttı. Bu nedenle, birçok kişi Bitcoin’in 100.000 dolar fiyatına ulaşması halinde piyasa değerinin ne olacağını merak ediyor.

Bitcoin Piyasa Değeri Artıyor

Gerçekten de elde edilen verilere istinaden 11 Nisan’da kripto para izleme platformu CoinMarketCap’ten alınan en son verilere göre, Bitcoin’in piyasa değeri yazım saatinden sadece 24 saat önce 547,49 milyar dolar iken, şu anda 582,52 milyar dolar olmuş durumda.

Sadece geçtiğimiz gün değil, yılın başından bu yana piyasa değerini ve fiyatını sürekli arttıran kripto piyasası ve Bitcoin, Amerikan Doları (USD), İngiliz Sterlini (GBP) ve Rus Rublesi (RUB) gibi fiat para birimlerine kıyasla üstün bir güç sergiledi.

Bitcoin 100.000 Dolar Olsaydı Ne Olurdu?

Özellikle, Bitcoin’in piyasa değeri doğrudan bir BTC’nin fiyatına ve dolaşımdaki toplam BTC sayısına bağlı. Bu iki sayı çarpıldığında Bitcoin’in piyasa değerini verir. Şu anda dolaşımda 19.343.306 BTC olduğu düşünüldüğünde, bu, Bitcoin’in aniden 100.000 dolara yükselmesi durumunda piyasa değerinin kabaca 1,93 trilyon dolar olacağı anlamına gelir.

Bu durum şu anda gerçekleşmiş olsaydı Bitcoin, 1,41 trilyon dolarlık piyasa değeriyle gümüş, 1,35 trilyon dolarlık Alphabet/Google (NASDAQ: GOOG) dahil olmak üzere birçok büyük şirket ve geleneksel varlıktan daha yüksek bir piyasa değerine sahip olacaktı. Diğer şirketler incelendiğinde ise Amazon (NASDAQ: AMAZN) 1.02 trilyon dolar, Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) 688.38 milyar dolar, NVIDIA (NASDAQ: NVDA) 679.08 milyar dolar ve Tesla (NASDAQ: TSLA) 593.37 milyar dolar değere sahip.

Bu arada Bitcoin, piyasa değerindeki bazı büyük şirketleri fiyatıyla çoktan geride bırakmıştı. Ocak ayında, Bitcoin’in JPMorgan Chase (NYSE: JPM) ve Bank of America (NYSE: BAC) dahil olmak üzere tüm küresel bankaları geride bıraktığını bildirdi. Daha yakın bir zamanda Visa (NYSE: V) da bu geride bırakılanlar listesine eklendi.

Elde edilen verilere göre de merkezi olmayan finansın (DeFi) öncüsü şu anda 30.207 dolardan işlem görüyor ve gün içinde %6,71, hafta içinde %8,60 ve son 30 gün içinde %47,20 artış kaydetti.