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  •   Sessizlik Bozuluyor! Nam Salan Analist Bu 2 Altcoin’de Patlama Bekliyor!

Sessizlik Bozuluyor! Nam Salan Analist Bu 2 Altcoin’de Patlama Bekliyor!

Ünlü kripto para analisti ve trader'ı Michaël van de Poppe, hem Bitcoin (BTC) hem de 2 altcoin'de patlama beklediğini açıkladı.
21:20
11 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ünlü kripto para analisti ve trader’ı Michaël van de Poppe, Bitcoin‘in (BTC) en son 2022’nin Nisan ayında görülen bir seviyeye çıkarabilecek bir kırılma rallisinin eşiğinde olabileceğini söyledi. Analist ayrıca patlama yapmasını beklediği 2 altcoin paylaştı.

Çarpıcı Bitcoin Analizi

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, haftalık fiyat grafiğinde 30 bin dolar direncini aşması ve bu seviyenin üzerinde mum kapanışı olması halinde BTC‘de 46 bin dolara varan bir yükseliş beklediğini söyleyerek yatırımcılar için dikkat çeken bir açıklama yaptı. Analiste göre Federal Reserve’nin (Fed) şahin ekonomi politikasında atacağı herhangi bir geri adım en büyük kripto paranın daha yüksek seviyelere gitmesi konusunda önemli bir katalizör olacak:

Bitcoin hala 28 bin dolar ila 30 bin dolar seviyesindeki yüksek zaman dilimindeki dirence doğru hareket ediyor. Powell’ın faizi artırma politikası büyük olasılıkla sona eriyor. Bu piyasaların rahatlaması için önemli bir etmen. Eğer Bitcoin 28 bin dolar ila 30 bin dolar aralığını kırıp geçecek olursa bir sonraki hedef seviyeler 40 bin dolar ve 46 bin dolar olur. Böyle bir senaryoda altcoin’lerde yukarı yönde önemli kırılmalar yaşanması beklenebilir.

Analistin Radarındaki 2 Altcoin

Bitcoin’in ardından patlama yapmasını beklediği altcoin’lere geçen Van de Poppe ilk olarak Ripple’ın XRP‘sini işaret etti. Analist, altıncı en büyük kripto paranın 0,53 dolar direnci aştıktan sonra yükselişine başlayabileceğini belirterek “Güç gösteriyor ve bu genellikle altcoin’lerin de güç göstereceğinin bir sinyaldir. Şimdi, bir aralıkta sıkışmış durumda. Öncelikle 0,455 dolar ila 0,48 dolar aralığındaki alım noktasına odaklandık ve beklentimiz gerçekleşti. Şimdi eğer ki 0,53 doları kırar ve bu seviyenin destek olduğunu teyit ederse bir sonraki dürtü hareketini göreceğimizi düşünüyorum.” dedi.

Yatırımcının radarındaki ikinci altcoin ise video paylaşım Blockchain ağı Verasity (VRA). Van de Poppe’ye göre, VRA yüzde 230’un üzerinde yükselme yolunda büyük bir patlamaya hazırlanıyor olabilir:

Geçmişte yukarı doğru büyük kırılma sırasında bir geri çekilme olacağından bahsetmiş ve 0,004 dolar seviyesini işaret etmiştim. Oraya ulaşamadık ama 0,005 dolara varan düzeltme ve bir miktar stabilizasyon gördük. Bir sonraki hedef seviye olan 0,02 dolara yükselmeden önce fiyatın akümüle olması beklenebilir.

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