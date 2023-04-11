Takvimler 2022 yılının ortasını gösterdiğinde çok büyük bir kripto çöküşü yaşandı. Hepsinin arkasında o vardı. Peki şu anda son durum ne?

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Elde edilen bilgilere göre, Seul Güney Bölgesi Savcılığı Terraform Labs CEO’su Kwon Do-Hyung’a ait 7,1 milyar Kore wonu (5,36 milyon dolar) tutarındaki mal varlığını dondurdu. Seul savcılık sözcüsüne göre, bir Seul mahkemesi Kwon’un yurtiçi ve yurtdışı varlıklarını tazminat için değerlendiriyor.

Do Kwon Gerçekleri

Seul Güney Bölgesi Savcılık Ofisi daha önce Kwon’un Güney Kore’de sıfır takip edilebilir mal varlığı olduğunu söylemişti. Ancak temsilci Kwon’un Güney Kore’deki mal varlığının ne kadarının 7.1 milyar won’a dahil olduğunu açıklamadı.

Güney Kore, davanın mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde Kwon’un listelenen mal varlıklarını yeniden listelemesini veya satmasını muhtemelen kısıtlayacak. Mahkemenin nihai suçlu kararının ardından söz konusu meblağaya el konulacak.

Ayrıca, Güney Kore haber kuruluşu News1’in yakın tarihli bir raporuna göre, varlıklar Terra’nın kurucusunun, Seul savcılarının adli işbirliği talebinde bulunduğu İsviçre’deki bir hesap da dahil olmak üzere yurtdışında bulunan hesaplardaki mevduatlarını içeriyor. Kwon’un bilgisayarları, sabit diskleri ve Terraform ile ilgili diğer ekipmanlarının toplanması için de yasal işlem başlatılıyor.

Do Kwon’un İade Talebi

Hem Güney Kore hem de Amerika Birleşik Devletleri, Karadağ’da bulunan yetkili makamlardan Do Kwon’un dolandırıcılıktan menkul kıymetler yasası suçlarına kadar uzanan iddialarla iade edilmesini istedi. Kwon ve Terraform Labs defalarca iddiaların dayanaksız ve siyasi amaçlı olduğunu söyledi.

Kwon, Terraform’un finans müdürü Han Chang-joon ile birlikte, sahte seyahat belgeleri kullanarak seyahat ettikleri iddiasıyla Karadağ’da tutuklu bulunuyor. 23 Mart tarihinde Karadağ’da yerel bir havaalanında yakalanmışlardı.

Kwon birçok soruşturmanın hedefi oldu ve hatta stablecoin Terra USD (UST) ve 40 milyar dolarlık ekosisteminin geçen yıl tam anlamıyla çökerek kripto piyasaları üzerinde şok etkileri yaratmasının ardından Interpol’ün kırmızı bülteninde yer aldı. Fiyasko, kripto hedge fonu Three Arrows Capital (3AC) gibi birkaç firmanın başarısızlığına uzanan bir takım olayların fitilini ateşledi.