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  •   Başına Bir Bu Gelmemişti! LUNC Neden 1 Dolardan Uzaklaşıyor? LUNC Geleceği Ne Olabilir?

Başına Bir Bu Gelmemişti! LUNC Neden 1 Dolardan Uzaklaşıyor? LUNC Geleceği Ne Olabilir?

Yatırımcıların Dogecoin ve Shiba ile birlikte 1 dolar olmasını en çok beklediği altcoin olan LUNC tarafından yine bir kötü haber geldi.
14:05
11 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Terra Classic (LUNC) topluluğunun geçen yılki düşüşten kurtulma yönündeki planlarına bir darbe daha vuruldu. Son raporlar, ağın 10 Nisan itibariyle Terraport likidite cüzdanına yeni bir saldırı düzenlediğini ortaya koyuyor.

LUNC Ne Olacak?

Terraport Finance likidite cüzdanına yapılan saldırıyı doğruladı. Terraport Finance Twitter hesabından yapılan bir güncelleme, saldırganın DeFi platformunun likidite cüzdanlarındaki fonları boşalttığını da ortaya koydu. Böylece önemli kayıplara yol açtı.

Terraport, kaybedilen LUNC’un gerçek miktarını açıklamadı. Ancak söylentiler, kabaca 4 milyon dolar değerinde LUNC’un kaybolduğunu öne sürdü. Terraport likidite cüzdanı saldırısı, Haziran 2022’deki zorlu olaylardan sonra Terra Classic’in kurtarma girişimlerine en son darbe olarak ortaya çıktı.

Bu sadece binlerce kullanıcının şanssız olduğu anlamına gelmiyor, aynı zamanda bu yeni saldırı yatırımcı güvenine büyük bir darbe vurabilir. Bununla birlikte, devam eden durumun aksine, LUNC’un ağırlıklı duyarlılığı yükseliş beklentilerinde bir miktar büyüme gösterdi. Şu ana kadar ağırlıklı duyarlılık, muhtemelen olayın zamanlaması nedeniyle büyük bir tepkiye işaret etmedi. Daha belirgin bir etki muhtemelen önümüzdeki birkaç saat içinde görülebilir.

LUNC İçin Düşüş Vakti Mi?

LUNC bir süredir düşük aralığından çıkmak için mücadele ediyor. LUNC 11 Mart’ta 0,00011 dolarla dip yaptı ve o zamandan beri toparlanmaya çalışıyor. LUNC’un 0,0001253 dolarlık yazım zamanı seviyesi hafif bir yükselişi temsil etti ancak aynı zamanda düşük alım baskısını da gözler önüne serdi.

LUNC’un talebi son birkaç günde biraz iyileşti. Bu durum, göreceli gücün artmasının yanı sıra Para Akışı Endeksi’ndeki (MFI) yükselişle de kendini gösterdi. Böylece, para akışında hafif bir artış teyit edildi. Ayrıca, bu gözlemler kripto para biriminin talepte bir artış yaşadığını da gösterdi. Ayrıca, son birkaç günde gözlemlenen sosyal baskınlıktaki hafif artışı da yansıtıyordu.

Sosyal baskınlık uyarımı, hafta sonu boyunca gözlemlenen bir hacim artışını da yansıttı. Bu durum, fiyatın bir miktar yükselişe geçmesiyle aynı zamana denk geldi ancak ardından gelen satış baskısı bu yükseliş girişimlerini düşürdü.

Yukarıdaki gözlemlere rağmen, Terraport hack haberi güvenleri sarsan bir haber olarak yatırımcının dikkatini çekebilir. Yazım saatine göre, LUNC son 48 saat içinde piyasa değerinden yaklaşık 33,8 milyon dolar kaybetmişti.

LUNC sahipleri daha fazla olumsuzluk beklemeli mi? Son olayların FUD ve potansiyel olumsuzluklara neden olma olasılığı daha yüksek olsa da, büyük bir yanıtın olmaması şimdiden kayda değer bilgiler sunabilir. Nihayetinde, yatırımcı güvenine yönelik darbenin boyutu önümüzdeki birkaç gün içinde netleşebilir.

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