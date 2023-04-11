Kripto dünyasının gördüğü en büyük davanın taraflarından birisi konumunda bulunan XRP için büyük bir fiyat tahmini kahin analistten geldi.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Son zamanlarda XRP ticareti öngörülemez bir hal aldı ve token son derece rekabetçi kripto para piyasasında dikkat çekmekte zorlanıyor. SEC ile olan davasına da bağlı olarak bir türlü istediği patlamayı yaşayamayan XRP’de bir yorum da ünlü isimden geldi.

XRP Fiyatında Son Durum

TV kişiliği Jim Cramer’ın Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ripple’a karşı açtığı davayı kazanamayabileceğini söylemesinin ardından hafif bir toparlanmadan önce fiyatı tesadüfen 2023’ün en yüksek seviyesi olan 0,58 dolardan %14 oranında düştü.

Bununla birlikte, fiyatta önemli bir artışı tetikleyebilecek kritik bir seviyeye yaklaşırken token için bir umut ışığı olabilir. Kripto analisti Ali Martinez, 11 Nisan’da XRP’nin 0,54 dolar seviyesinin üzerinde üç günlük bir mum çubuğu kapanışı yapmayı başarması halinde %47’lik büyük bir fiyat artışı görülebileceğini öne sürdü.

Martinez, başarılı bir kırılmanın XRP’nin fiyatını 0,80 dolara yükseltebileceğini ve iniş çıkışlardan payını alan kripto para birimi için kayda değer bir toparlanmaya işaret ettiğini belirtti.

Kripto Piyasası Hareketleri

Kripto para piyasasının genelindeki yükseliş eğilimi de XRP’nin potansiyel artışını desteklemeye yardımcı olabilir. Dünyanın en değerli kripto varlığı olan Bitcoin (BTC), Haziran 2022’den bu yana ilk kez 30.000 dolarlık direncin üzerine çıktı ve diğer kripto para birimleri de bunu takip etti.

Bu nedenle, yatırımcılar ve trader’lar XRP’nin fiyat hareketlerini yakından izliyor ve meydana gelebilecek fiyat artışlarından faydalanmayı umuyor olabilir. Şu anda XRP, son 24 saatte yaklaşık %1’lik kazançla 0,515 dolardan işlem görüyor ve toplam 26,9 milyar dolarlık piyasa değeriyle toplam değer açısından altıncı sırada yer alıyor.

Ripple davayı kazanırsa, bu XRP için önemli bir dönüm noktasına işaret edebilir ve potansiyel olarak daha fazla fiyat artışı için kapıyı açabilir. Genel olarak, dava sonucunun XRP’nin değerini ve genel kripto sektörünü etkilemesi beklenilebilir.