Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Analistten Bu Altcoine Kritik Uyarı: “Her Şey Çok Farklı Olabilir!”

Analistten Bu Altcoine Kritik Uyarı: “Her Şey Çok Farklı Olabilir!”

Piyasalarda sıkça takip edilen kripto para analistinden popüler altcoinin geleceği hakkında çarpıcı açıklamalar! İşte detaylar!
00:59
12 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geniş çapta takip edilen bir kripto para stratejisti, Ethereum’un (ETH) rakibi Polkadot’un (DOT) büyük bir temel zayıflığı olduğu konusunda uyarılarda bulundu.

Polkadot Eksikleri!

InvestAnswers’ın anonim sunucusu, YouTube üzerinden yaptığı yeni açıklamalarında birlikte çalışabilirlik protokolünün ekosisteminde pek çok gelişme olduğunu söyledi. Ancak, Polkadot’un benimseme eksikliği yaşadığını ve bunun herhangi Bir blockchain projesi için olumsuz bir işaret olduğunu belirterek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Polkadot’un diğerlerine kıyasla inanılmaz derecede iyi bir gelişme puanı var. Ancak diğerleri ile birlikte tekrar düzleşti. Alışveriş merkezi gibi bir zincir için müşteri sahibi olmak kritik, oldukça kritik. Dünyanın en iyi teknolojisine sahip olabilirsiniz, ancak benimsenmezse. zamanını boşa harcıyorsunuzdur. Polkadot’nun şu anda içinde bulunduğu çıkmaz da bu. Yine, gerçekten iyi tokenomikler, birçok farklı nedenden dolayı bir SCP (akıllı sözleşme platformu) puanı için çok iyi değil. Burada hızlı ve kısa bir özet geçecek olursak: token sağlam, geliştirme puanı sağlam, SCP 20 üzerinden 10 numara… İlk 20’nin ötesinde bunlar asla hiçbir yere varamayacak hayalet zincirler. Ve asıl mesele benimsenme olmalı.

DOT’ta Doğru Hamle!

Kripto para strateji uzmanına göre Polkadot, Blockchain milyonlarca yeni kullanıcıyı çeken harika bir kullanım durumu geliştirirse benimseme sorununu bir gecede çözebilir. Analist açıklamalarında şunları söyledi:

Kripto sadık değil ve bazı zincirlerin yavaş yavaş nasıl çözüldüğünü gördük. Ancak bazıları beklenmedik bir şekilde patlayabilir ve gelişebilir. Polkadot’un onlardan biri olup olmayacağını bilmiyorum. Ayrıca alt zincirlerinden bazılarının çok başarılı olup olmayacağını bilmiyorum. Ama gördüğüm şey, kullanıcıların kararsız olduğu. Ve eğer rakipsiz bir değer önerisi ürün pazarına sahiplerse, milyonlarca kullanıcıya bir gecede gidebilir.

Popüler altcoin Polkadot, son 24 saat içerisinde %1,7 oranında artışla yazı kaleme alındığında 6,31 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Shiba Inu Rüzgarı Son Mu Buldu? Bitcoin Yükselemezse Shiba’ya Ne Olacak?
Shiba Inu Rüzgarı Son Mu Buldu? Bitcoin Yükselemezse Shiba’ya Ne Olacak?
Kahin Analist XRP İçin 0.80 Dolar Dedi Ve Tarih Verdi! İşte XRP’de Yükselişin Anahtarı!
Kahin Analist XRP İçin 0.80 Dolar Dedi Ve Tarih Verdi! İşte XRP’de Yükselişin Anahtarı!
Gizli Mal Varlığına El Koyuldu! Hepsinin Suçlusu O Mu? Kripto Paralarınız Onun Yüzünden Mi Değer Kaybetti?
Gizli Mal Varlığına El Koyuldu! Hepsinin Suçlusu O Mu? Kripto Paralarınız Onun Yüzünden Mi Değer Kaybetti?
Sessizlik Bozuluyor! Nam Salan Analist Bu 2 Altcoin’de Patlama Bekliyor!
Sessizlik Bozuluyor! Nam Salan Analist Bu 2 Altcoin’de Patlama Bekliyor!
Sıcak Gelişme: Coinbase’den Bu Altcoini Listeliyor! Altcoinde Roketler Ateşlendi!
Sıcak Gelişme: Coinbase’den Bu Altcoini Listeliyor! Altcoinde Roketler Ateşlendi!
Ethereum (ETH) Fiyatı Ne Olur? İşte Ethereum’un Gelecek Yorumları!
Ethereum (ETH) Fiyatı Ne Olur? İşte Ethereum’un Gelecek Yorumları!
Tüm Gözler Bu Altcoine Çevrildi! 2023 Yılındaki Fiyat Artışı %400’ü Geçti!
Tüm Gözler Bu Altcoine Çevrildi! 2023 Yılındaki Fiyat Artışı %400’ü Geçti!
Sıcak Gelişme: Dev Borsa Bu Altcoini Yakında Listeleyebilir! Resmen Açıkladılar!
Sıcak Gelişme: Dev Borsa Bu Altcoini Yakında Listeleyebilir! Resmen Açıkladılar!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Uyarıyorum Pişman Olmayın Dedi! 6 Kıdemli Kripto Analistinin Görüşleri!
24 Saatte Yüzde 16 Yükseldi! Teknik Bu Altcoin’deki Yükselişin Devam Edeceğini Gösteriyor!
Terra Classic’de Meraklı Bekleyiş Sürüyor! LUNC’de O Seviyenin Önemi Her Geçen Gün Artıyor!
Dogecoin Fiyatı İçin Yeni Senaryo! Patlama Yapabilir! O Seviyeye Dikkat!
2 Analist Bitcoin’de Geçmişi Gösterip Aynı Şeyi İşaret Etti: Bitcoin’de Yükselişe Hazır Olun!
Güncel NFT Haberleri
Web3 ve NFT’nin Geleceği! Yeni İnternet Anlatısında İlginç Tezat!
Blur Token Çakılacak Mı? İkili Arasındaki Rekabet Kızışıyor! NFT Altcoini İçin Kritik Gelişme!
Hafta Başında Lansmanı Yapılan OpenSea Pro’ya Büyük İlgi! Nefesi Blur’un Ensesinde!
Kritik Veriler ve Metrikler Düşüşte: NFT Furyası Sona mı Eriyor?
Çılgın Yükseliş! Yüzde 200 Arttı! İşte Bu Donald Trump Etkisi! Eski Başkan Piyasayı Hareketlendirdi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
İddialı Açıklama! İlk 5’teki Altcoin Duyurdu: Kral Biz Olacağız!
Dex Borsa Nasıl Kullanılır?
DEX Borsa Nedir?
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023