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Geniş çapta takip edilen bir kripto para stratejisti, Ethereum’un (ETH) rakibi Polkadot’un (DOT) büyük bir temel zayıflığı olduğu konusunda uyarılarda bulundu.

Polkadot Eksikleri!

InvestAnswers’ın anonim sunucusu, YouTube üzerinden yaptığı yeni açıklamalarında birlikte çalışabilirlik protokolünün ekosisteminde pek çok gelişme olduğunu söyledi. Ancak, Polkadot’un benimseme eksikliği yaşadığını ve bunun herhangi Bir blockchain projesi için olumsuz bir işaret olduğunu belirterek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Polkadot’un diğerlerine kıyasla inanılmaz derecede iyi bir gelişme puanı var. Ancak diğerleri ile birlikte tekrar düzleşti. Alışveriş merkezi gibi bir zincir için müşteri sahibi olmak kritik, oldukça kritik. Dünyanın en iyi teknolojisine sahip olabilirsiniz, ancak benimsenmezse. zamanını boşa harcıyorsunuzdur. Polkadot’nun şu anda içinde bulunduğu çıkmaz da bu. Yine, gerçekten iyi tokenomikler, birçok farklı nedenden dolayı bir SCP (akıllı sözleşme platformu) puanı için çok iyi değil. Burada hızlı ve kısa bir özet geçecek olursak: token sağlam, geliştirme puanı sağlam, SCP 20 üzerinden 10 numara… İlk 20’nin ötesinde bunlar asla hiçbir yere varamayacak hayalet zincirler. Ve asıl mesele benimsenme olmalı.

DOT’ta Doğru Hamle!

Kripto para strateji uzmanına göre Polkadot, Blockchain milyonlarca yeni kullanıcıyı çeken harika bir kullanım durumu geliştirirse benimseme sorununu bir gecede çözebilir. Analist açıklamalarında şunları söyledi:

Kripto sadık değil ve bazı zincirlerin yavaş yavaş nasıl çözüldüğünü gördük. Ancak bazıları beklenmedik bir şekilde patlayabilir ve gelişebilir. Polkadot’un onlardan biri olup olmayacağını bilmiyorum. Ayrıca alt zincirlerinden bazılarının çok başarılı olup olmayacağını bilmiyorum. Ama gördüğüm şey, kullanıcıların kararsız olduğu. Ve eğer rakipsiz bir değer önerisi ürün pazarına sahiplerse, milyonlarca kullanıcıya bir gecede gidebilir.

Popüler altcoin Polkadot, son 24 saat içerisinde %1,7 oranında artışla yazı kaleme alındığında 6,31 dolar seviyesinden işlem görüyor.