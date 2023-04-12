ABD'nin en büyük bankacılık kuruluşlarından Bank of America'nın (BofA) stratejistleri kısa süre önce yayımladıkları raporda, Bitcoin'in (BTC) 2023'ün ilk gününden beri yaptığı muhteşem yükselişin kripto para borsaları ve kişisel dijital cüzdanlar arasındaki para akışına karşılık geldiğini belirtti.

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ABD’nin en büyük bankacılık kuruluşlarından Bank of America‘nın (BofA) stratejistleri kısa süre önce yayımladıkları raporda, 2023’ün ilk gününden beri yaptığı büyük yükselişin ardından kripto para borsaları ve kişisel dijital cüzdanlar arasındaki para akışına karşılık geldiğini belirtti.

Borsalardan 368 Milyon Dolarlık BTC Çıktı

BofA’nın yayımladığı rapora göre 4 Nisan haftasında toplam 368 milyon dolar değerinde Bitcoin kişisel cüzdanlara taşındı. BofA stratejistleri Alkesh Shah ve Andrew Moss, bunun 2023’ün ilk gününden beri kripto para borsalarından gerçekleştirilen en büyük ikinci net Bitcoin çıkışı olduğunu yazdı.

Stratejistler raporda, “Yatırımcılar BTC’leri elinde tutmak istediklerinde (ya da HODL) borsa cüzdanlarından kişisel cüzdanlarına aktarır ve bu satış baskısında potansiyel düşüşün işaretidir.” notunu düştü. Bilindiği gibi “HODL” kelimesi kripto para piyasasında sıklıkla kullanılan ve alınan bir kripto paranın uzun vadede satmadan tutulması fikrine atıfta bulunan popüler bir kısaltmadır.

Stratejistler ayrıca ABD’nin kripto para borsaları üzerindeki düzenleyici baskının neden olduğu endişenin borsalardan BTC çıkışını tetiklemiş olabileceğini de ekledi. Son dönemde Coinbase ve Binance gibi en büyük kripto para borsaları ABD’li düzenleyicilerin başlattığı soruşturmalarla ciddi bir baskı altında.

Bitcoin İçin Oldukça Önemli Bir Hafta

Bazı makro göstergeler piyasayı etkileyeceğinden dolayı yatırımcılar Bitcoin ve altcoin’ler için oldukça önemli bir haftanın tam ortasında, kritik verilerin gelmesini beklemeye başladı. Bitcoin fiyatı 11 Nisan’da 2022’nin Haziran ayından beri ilk kez 30 bin doları aştı. Piyasa analistleri, 30 bin doların Bitcoin için güçlü bir destek görevi göreceğinden emin ve fiyatı yüzde 10-20 oranında artıracak bir ralli daha bekliyor.

Bloomberg’e konuşan analiz platformu Biyond Trader’ın yönetici ortağı Nathan Batchelor şunları söyledi:

Anlamlı bir teknik düzeltme gerçekleşmeden önce Bitcoin’in 33 bin dolar seviyesine doğru hareket etmesini bekliyorum. Bitcoin kötü haberlere tepki vermeyi bıraktı. Bu, güçlü bir yükseliş piyasasının işaretidir.

Öte yandan Bitcoin ağı, toplam adres sayısının 500 bini geçmesiyle yeni bir kilometre taşlarına ulaştı. Daha fazla Bitcoin adresi ve cüzdanı, ileriye dönük bir yükselişin sinyali veriyor.

BTC, bu yazının hazırlandığı sırada 30 bin dolar seviyesinin hemen altında, 29 bin 879 dolardan işlem görüyor.