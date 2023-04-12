Çok satan finansal okuryazarlık kitabı Zengin Baba Yoksul Baba'nın yazarı Robert Kiyosaki, ABD'nin benimsediği siyasi ve makroekonomik politikalarının dünya çapında dolarsızlaşmaya neden olduğunu belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Çok satan finansal okuryazarlık kitabı Zengin Baba Yoksul Baba’nın yazarı ünlü yatırımcı Robert Kiyosaki, ABD’nin benimsediği siyasi ve makroekonomik politikaların dünya çapında dolarsızlaşmaya neden olduğunu ve ABD Başkanı Joe Biden’ın orta sınıfı ezdiğini belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Dünya Nüfusunun Yüzde 70’i Çin Yuanını Kullanacak”

Robert Kiyosaki, London Real’e verdiği yeni bir röportajda, Başkan Biden’ın ABD askerlerini 2021’de Afganistan’dan çekme kararının Suudi Arabistan’ı uluslararası BRICS grubuna katılmaya ittiğini söyledi. Bilmeyenler için BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ülkelerini temsil eden ekonomik bir ittifaktır.

Kiyosaki, BRICS ittifakı aracılığıyla dünya nüfusunun yüzde 70’inin eninde sonunda ana para birimi olarak altın destekli Çin yuanını kullanacağını ve bunun da ABD dolarını ezeceğini öngörüyor.

Ünlü yatırımcı geçen ay ABD’nin ekonomik durgunluğa gireceği öngörüsünde bulunarak yatırımcıları uyarmış, kendilerini korumaları için Bitcoin (BTC), altın ve gümüşe yönelmeleri tavsiyesinde bulunmuştu. Kiyosaki, insanları sürekli olarak ABD doları dışındaki güvenli liman varlıklarına yönelmelerini, özellikle de en büyük kripto para BTC, altın ve gümüş satın almalarını tavsiye etmesiyle tanınan bir isim. Ona göre tüm bu varlıklar dünyanın dolarsızlaşmaya evrildiği bir dönemden bu varlıklar güçlenerek çıkacaklar.

Kiyosaki’nin Tartışmalı Hayatı

Kiyosaki, yaptığı açıklamalar kadar hayatı ile de gündem olan bir isim. Florida Başsavcısı, 2012 yılında Kiyosaki’nin ücretli seminer şirketini aldatıcı ticaret uygulamaları yapmakla suçlamış. Ünlü yatırımcının şirketi Başsavcısı’nın suçlamasını kabul etmese de başsavcıya 500 bin dolar ve seminerlere giden her bir kişiye yaklaşık 20 bin dolar tazminat ödemek zorunda kalmıştı.

Aynı yıl ünlü yatırımcının Rich Global LLC adlı şirketlerinden biri aracılığıyla iflas başvurusunda bulunduğu görüldü.