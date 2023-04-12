Herkesin yakından takip ettiği ağ ve altcoin'i adına yeni bir geliştirmenin yolda olduğu paylaşıldı. Geliştirme tüm dengeleri değiştirebilir.

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Hedera’nın (HBAR) son podcast’inde Swirlds Labs geliştirici savunucusu Michiel Mulders HIP-412 üzerinde bir tartışmanın içerisinde bulundu.

HIP 412 Nedir?

Daha ileri gitmeden önce, Hedera Improvement Proposal (HIP) 412’nin ne olduğunu anlayalım. HIP-421’in birincil amacı, diğer zincirler arasında birlikte çalışabilirliği korurken meta verilerin NFT’ler için yapılandırılma şeklini standartlaştırmakta.

Hedera’ya göre, token meta verileri NFT alanındaki bir düzineden fazla geliştirici ve projenin katkısıyla geliştirilmişti. Meta veri yapısını geliştirmek için dikkate alınan kullanım durumları arasında çoklu dosya NFT’leri, görüntü olmayan NFT’ler ve daha fazlası yer alıyor.

Podcast sırasında Michiel Mulders, HIP-421 hakkında birkaç kilit noktayı tartışarak önemini ve Hedera’nın bunu nasıl uygulamayı planladığını vurguladı. Mulder, meta verinin önemine ve bazen NFT’nin kendisinden daha önemli hale geldiğine dikkat çekerek gayrimenkul NFT’lerini örnek gösterdi.

Ayrıca, lisanslama gibi NFT meta verileri için çeşitli kullanım durumlarından bahsetti. Mulders ayrıca NFT kaşiflerinin ve NFT cüzdanlarının Hedera’nın HIP-421’i uygulamak istediği ilk yerler olduğunu da sözlerine ekledi.

Hedera’nın Güncel Performansı

HIP-421, Hedera NFT’leri için oyunun kurallarını değiştirebilir çünkü standardizasyon ölçeklenebilirliği de geliştirebilir olacak. Uygulama, son 30 gün içinde metriklerde büyük bir artış kaydeden Hedera’nın NFT alanının büyümesine daha da yardımcı olabilir.

Santiment’in grafiği, geçen ay Hedera’nın toplam NFT işlem sayısında ve USD cinsinden işlem hacminde büyük bir artışa tanık olduğunu ortaya koydu. İşlem sayılarındaki artış sayesinde, NFT sahiplerinin sayısı da arttı ve bu oldukça iyimserdi. Ayrıca 1.000 dolar ve 100.000 dolardan fazla NFT satın alan tekil adreslerin sayısı da keskin bir artış gösterdi.

Hedera’nın NFT alanı patlama yaşasa da, aynı şey ağın yerel token’ı HBAR için söylenemez. Yükselen piyasa koşulları sayesinde çoğu kripto kazanç kaydederken, HBAR’ın performansı diğerleriyle aynı seviyede değildi.

CoinMarketCap’e göre, HBAR’ın haftalık grafiği kırmızıydı. Son 24 saat içinde fiyatı %1’den fazla artmış olsa da, kazanç diğerleri kadar yüksek değildi. Yazım zamanında, HBAR 0.064 dolar seviyesinde işlem görüyor.

HBAR’ın durgun fiyat hareketine rağmen, Binance fonlama oranı da göz önüne alındığında vadeli işlemler piyasasındaki talebinin yüksek olduğunu görmek ilginçti. HBAR’ın sosyal hacmi de yüksekti ve bu da kripto alanındaki popülerliğini gösteriyordu. Bununla birlikte, ağırlıklı hissiyatı düşük kaldığı için HBAR etrafındaki olumsuz duygular baskındı.