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Piyasa Yeniden Düşüşe Geçti: Popüler Altcoin Yeniden Kritik Seviyelere Geriledi!

Kripto para piyasası, Bitcoin'deki düşük oranlı değer kayıplarının da etkisiyle sabah saatlerinde yeniden düşüşe geçti.
15:10
12 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasasındaki volatilite, hafta başından bu yana oldukça ciddi bir artış gösterdi. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), Salı günü 30.400 dolar seviyelerine kadar yükselmesinin ardından sabah saatlerinde yeniden düşüşe geçti ve 30.000 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki bu yüksek volatiliteye karşın Cardano blokzincirinin yerel kripto para birimi ADA, nispeten volatilitesi düşük fiyat hareketleri kaydetti ve gün içinde yeniden kritik seviyelere geriledi.

Cardano’da (ADA) Son Durum

Salı günü 30.400 dolar seviyelerine kadar yükselen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinde yeniden düşüşe geçti ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %0,4 gibi düşük oranlı bir değer kaybı kaydederek 30.000 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, Bitcoin’deki düşüşün etkisiyle gün içerisinde çeşitli oranlarda değer kayıpları kaydetti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap’in (CMC) güncel verilerine göre 1,22 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Cardano blokzincirinin yerel kripto para birimi ADA ise piyasada hafta başından bu yana devam eden hareketliliğe karşın nispeten düşük volatilitede fiyat hareketleri kaydetti.

ADA, Kritik Fiyat Seviyelerinde

Son dönemlerde kripto analiz platformlarından ve veri sağlayıcılarından elde edilen güncel verilere göre Cardano ağının kullanım alanı ve ADA’nın benimsenme oranı, önemli ölçüde artış gösterdi. DefiLlama verilerine göre Cardano ağında kilitli toplam değer (TVL), son 1 ayda %30’a yakın bir yükseliş kaydederken ağda yaklaşan önemli güncellemeler de yatırımcılar tarafındaki pozitif beklentinin artmasına neden oldu. Öte yandan ADA, tüm bu kritik metriklerdeki yükselişe karşın henüz fiyat performansında önemli bir etki yaratamadı.

Kripto para piyasasındaki volatilite, hafta başından bu yana ciddi bir artış gösterdi. Ancak Cardano (ADA), piyasadaki bu yüksek volatiliteye ve hafta başındaki yükseliş ivmesine karşın net bir yükseliş kaydedemedi. Son aylarda 0,3 dolar ile 0,4 dolar seviyeleri arasında işlem gören ADA, hafta başındaki yükselişin etkisiyle 0,41 dolar seviyelerine ulaşmasına karşın piyasanın yeniden düşüşe geçmesi ile birlikte CMC verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %3,5’e yakın bir değer kaybı kaydederek 0,39 dolar seviyelerine geriledi.

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