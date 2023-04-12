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  •   Ethereum’da (ETH) Analist Yorumları! Shanghai’de Korkulan Olacak Mı?

Ethereum’da (ETH) Analist Yorumları! Shanghai’de Korkulan Olacak Mı?

Ethereum'da (ETH) gerçekleştirilmesi planlanan yükseltmede korkulanlar olacak mı? İşte birçok farklı uzmandan yükseltme görüşleri!
15:20
12 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasa değerine göre en büyük ikinci altcoin olan Ethereum (ETH) blok zincirinin daha sonra yapılması planlanan Şanghay güncellemesinden kaynaklanabilecek satış baskısının miktarı konusunda farklı görüşler ortaya atıldı. Token’da korkulan olacak mı?

JPMorgan Yorumu!

Ethereum’un Shanghai yükseltmesi (diğer adıyla Shapella), doğrulayıcıların kilitli olan stake edilen ETH ve ödülleri geri çekmesini sağlayacak. JPMorgan (JPM), bu hafta bir milyondan fazla ETH staking ödülü anında kullanıma sunulduğundan, kripto para biriminin yükseltme nedeniyle muhtemelen bir miktar satış baskısıyla karşı karşıya kalacağını ileri sürdü. Ayrıca Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki analistler, varlıklara ait stake edilmiş ETH bakiyelere ek satış eklerseniz, satış baskısının önümüzdeki haftalarda daha büyük olabileceğini belirtti.

Dünyaca ünlü banka ek olarak Ethereum’un önümüzdeki birkaç hafta içinde Bitcoin’den (BTC) düşük performans göstermesini beklediğini de açıklamalarına ekledi. Ayrıca Bank of America (BAC), Shanghai likidite olayının ETH satış baskısını doğrudan artırmasını beklemediğini, ancak daha düşük likidite, döviz girişleri, türev faaliyetleri ve öncekiyle ilgili fiyat hareketi nedeniyle etkinlik çevresinde artan bir dalgalanmanın söz konusu olabileceğini belirtti.

Coinbase Açıklamaları!

Öte yandan popüler kripto para borsası Coinbase, bu olayın arkasındaki ETH satışlarının nispeten sınırlı olması gerektiğini açıkladı. Doğrudan bu kaynaktan satış yapmak, toplam günlük ortalama ETH ticaret hacimlerinin yalnızca yaklaşık %1-2’si kadar olabilir ve Coinbase, belirtilen aralığın alt sınırına doğru önyargılı olduğunu belirtti. Kripto para analistleri David Duong ve Brian Cubellis’in yazdığına göre, piyasa riskli varlıkların satıldığını görürse, yatırımcılar riskten kurtulmak için ETH alıp satmaya karar verebilirken, kurumlar satın alma tarafında o kadar agresif bir şekilde adım atmayabilir.

Yazı kaleme alındığında lider akıllı sözleşme platformu Ethereum %2,5 oranında gerilemeyle yaklaşık 1.870 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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