RIPPLE (XRP)

XRP 1,29 dolara geriledi! Piyasada şimdi hangi eşik izleniyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP’de satış baskısı derinleşti ve fiyat 15 haftanın dip bölgesine indi.
  • 📉 Piyasada $XRP için 1,30 dolar seviyesi kısa vadeli yön açısından kritik bir eşik olarak izleniyor.
  • 💰 Spot kripto ETF’lerine 1,42 milyar dolar giriş olurken yaklaşık 25 milyon XRP borsalardan çekildi.
  • 📊 Buna rağmen 1,34 dolar direnci aşılmadan piyasanın temkinli görünümü korunuyor.
XRP, son satış dalgasıyla birlikte 15 haftanın en düşük seviyelerine inerken, piyasada kısa vadeli baskının temel göstergelerin önüne geçtiği görülüyor. Son veriler, fiyatın 1,32 dolara kadar düştüğünü, ardından 1,29 dolar civarında işlem gördüğünü ortaya koydu.

İçindekiler
1 Satış baskısı öne çıktı
2 Kritik destek bölgesi izleniyor
3 Yukarıda 1,34 dolar direnci bulunuyor

Satış baskısı öne çıktı

Piyasa istihbarat platformu CryptoSavingExpert’e göre sert geri çekilme, normal şartlarda fiyatı destekleyebilecek birkaç olumlu gelişmeye rağmen yaşandı. Kurumsal ilginin sürdüğü daha geniş kripto para piyasasında spot kripto ETF’lerine yaklaşık 1,42 milyar dolarlık yeni para girişi oldu.

Buna ek olarak yaklaşık 25 milyon XRP’nin borsalardan çekildiği aktarıldı. Bu tür çıkışlar, satışa hazır arzı azalttığı için çoğu zaman olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Olağan piyasa koşullarında ETF girişleriyle birlikte borsa bakiyelerindeki düşüş, fiyat için destekleyici bir zemin oluşturabilir.

Son düşüş, kurumsal ilginin arttığı ve borsalardan yüklü XRP çıkışının görüldüğü bir dönemde yaşandı; bu tablo, kısa vadeli piyasa algısının temel verilerin önüne geçtiğine işaret ediyor.

Buna karşın son fiyat hareketi, yatırımcıların daha çok kısa vadeli risklere odaklandığını gösteriyor. Kar satışları, kripto para sektöründeki belirsizlik ve daha temkinli risk iştahı, olumlu verilerin etkisini gölgede bırakmış görünüyor.

Kritik destek bölgesi izleniyor

Son satışlar XRP’yi teknik açıdan önemli bir bölgeye taşıdı. Piyasa katılımcıları özellikle 1,30 dolar seviyesini yakından takip ediyor. Bu eşik, olası bir toparlanma ile daha derin bir düzeltme arasındaki sınır olarak görülüyor.

CoinCodex verilerine göre XRP şu anda 1,29 dolardan işlem görüyor ve bu da fiyatın kritik destek alanının hafif altında kaldığını gösteriyor. Eğer 1,30 doların altında kalıcılık sürerse, ek satış baskısının devreye girmesi ve fiyatın 1,28 dolara doğru gerilemesi ihtimali gündeme gelebilir.

Yukarıda 1,34 dolar direnci bulunuyor

Yukarı yönlü senaryoda ise ilk önemli direnç 1,34 dolar seviyesinde bulunuyor. Alıcıların bu bölgeyi yeniden ele geçirmesi halinde ivmenin değişebileceği ve fiyatın 1,40 dolara doğru tepki verebileceği değerlendiriliyor. Bunun için piyasa algısında iyileşme ve son günlerde öne çıkan agresif satışların zayıflaması gerekecek.

Öte yandan bazı analistler XRP’nin uzun vadeli görünümüne ilişkin iyimserliğini koruyor. Bilgisayar mühendisi ve bankacılık sistemleri uzmanı CharuSan, XRP için 300 dolar tahminlerinin bireysel yatırımcı ilgisinden çok, küresel bankacılık altyapısında geniş çaplı kullanım ihtimaline dayandığını savundu. CharuSan, bankacılık sistemleri üzerine değerlendirmeleriyle bilinen bir piyasa yorumcusu olarak öne çıkıyor.

Piyasa gözlemcileri ayrıca XRP’de zayıf pozisyonların tasfiye edildiğini ve yukarıda 2,26 milyar dolarlık bir likidasyon bölgesinin dikkat çektiğini belirtiyor. Şimdilik alıcılarla satıcılar arasındaki mücadelenin, önümüzdeki işlemlerde fiyatın yönünü belirlemesi bekleniyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
