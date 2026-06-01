Ethereum 2.000 dolar eşiğinde tutunurken analistler 1.750 ile 2.170 dolar aralığını kritik bölge olarak izliyor

Ethereum son 24 saatte %1,24 gerileyerek yaklaşık 2.007 dolar seviyesinde işlem gördü. Fiyatın yeniden 2.000 dolar bandına yaklaşması, piyasada bu seviyenin kısa vadeli yön açısından temel eşik olarak öne çıkmasına yol açtı. Analistlere göre bu bölge korunursa toparlanma denemesi gündemde kalabilir, ancak aşağı yönlü baskının sürmesi halinde daha derin bir düzeltme riski de masada duruyor.

2.000 dolar çevresinde denge arayışı

Son fiyat hareketleri, Ethereum’da güçlü bir ivmenin henüz oluşmadığını gösteriyor. Varlık bir süredir 2.000 ile 2.030 dolar aralığında dalgalanırken, alımlar alt bantta görülse de yukarı yönlü kırılımı destekleyecek güç şimdilik ortaya çıkmadı. Bu nedenle kısa vadeli görünüm temkinli kalmayı sürdürüyor.

2.000 dolar seviyesi hem psikolojik destek hem de piyasanın daha güçlü bir tepki aradığı ana bölge olarak öne çıkıyor. Bu alan korunursa Ethereum için toparlanma ihtimali canlı kalabilir.

Buna karşılık sınırlı tepki yükselişleri tek başına yeterli görülmüyor. Piyasada daha kalıcı bir iyileşmeden söz edilebilmesi için Ethereum’un yakın dirençlerin üzerine yerleşmesi gerekiyor. Aksi halde son hareketin yalnızca kısa süreli bir rahatlama yükselişi olarak kalabileceği değerlendiriliyor.

Bollinger Bantları sıkıştı, oynaklık artabilir

Piyasayı izleyen analist Magnus, Ethereum’un haftalık Bollinger Bantlarının Ağustos 2024’ten bu yana en dar seviyeye indiğini belirtti. Bu görünüm, daha yüksek zaman dilimlerinde fiyatın sıkıştığına ve yeni bir sert hareketin hazırlanıyor olabileceğine işaret ediyor. Ancak bu hareketin yönü konusunda henüz netlik bulunmuyor.

Mini sözlük: Bollinger Bantları, fiyatın belirli bir ortalama etrafındaki oynaklığını ölçen teknik analiz aracıdır. Bantların daralması genellikle volatilitenin azaldığını gösterir. Bu tür sıkışmaların ardından fiyatın yukarı ya da aşağı yönde daha sert hareket etmesi beklenebilir.

Bu çerçevede 2.150 ile 2.170 dolar aralığı, alıcıların yeniden güç kazanması için kritik direnç bölgesi olarak izleniyor. Bu alan aşılırsa 2.560 ile 2.570 dolar bandı sonraki önemli hedef olarak öne çıkıyor. Tersi senaryoda ise 1.900 ile 1.750 dolar aralığı daha derin destek bölgesi olarak takip ediliyor.

Analistler farklı senaryoları masada tutuyor

Bir başka teknik değerlendirmede Ethereum’un uzun vadeli kanalının alt sınırına, yaklaşık 1.825 dolara yaklaştığı aktarıldı. Bu bölgenin korunması halinde fiyatın tepki verme ihtimali bulunduğu, ancak daha geniş destek yapısının kaybedilmesi durumunda görünümün belirgin şekilde zayıflayabileceği ifade ediliyor. Günlük kapanışlarda 1.750 doların üzerinde kalınması bu açıdan önemli görülüyor.

Kısa vadede öne çıkan başka bir senaryoda ise Ethereum’un iki farklı yol ayrımında olduğu belirtiliyor. İlk senaryoda fiyatın zayıf kalması ve 1.831 dolar civarındaki desteğe yeniden yönelmesi bekleniyor. Daha olumlu tabloda ise 2.142 doların aşılmasıyla 2.203 dolar ve ardından 2.327 dolar bölgesine doğru alan açılabileceği değerlendiriliyor.

Bazı analistler, 1.876 ile 1.988 dolar aralığındaki talep bölgesi korunduğu sürece Ethereum’da daha yapıcı bir görünümün devam edebileceğini ve daha yüksek toparlanma hedeflerinin masada kalacağını belirtiyor.

Yukarıda 2.773 dolar, aşağıda 1.750 dolar izleniyor

Daha iyimser projeksiyonlarda 2.773 dolar ilk büyük hedef olarak öne çıkarken, bunun üzerinde 3.001, 3.145 ve 3.410 dolar seviyeleri gündeme geliyor. Bu seviyelerin kısa vadeli değil, daha güçlü bir dönüş teyidi halinde değerlendirilen hedefler olduğu vurgulanıyor.

Bölge Seviyeler Yakın destek 2.000, 1.900 Derin destek 1.825, 1.750 Yakın direnç 2.073, 2.142, 2.170 Yukarı hedefler 2.203, 2.327, 2.560, 2.773

Genel tabloda yükseliş beklentisi, 2.000 ile 1.900 dolar destek alanının korunmasına bağlı görünüyor. Buna karşılık bu bölgenin kaybedilmesi halinde 1.825 ve 1.750 dolar seviyeleri daha yakından izlenecek. Piyasa açısından önümüzdeki birkaç seansın, Ethereum’un taban oluşturup oluşturmadığı konusunda daha net sinyal vermesi bekleniyor.