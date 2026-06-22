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BITCOIN (BTC)

Bitcoin haftalık kapanışını 200 haftalık ortalamanın üzerinde yaparken gözler 66 bin dolara çevrildi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin, haftalık kapanışını 200 haftalık ortalamanın üzerinde yaptı.
  • 📌 Piyasa şimdi $BTC için 66 bin dolar seviyesinin aşılıp aşılmayacağını izliyor.
  • 📈 Bu bölgenin geri alınması halinde 2026 üçüncü çeyreğinde 80 bin ile 85 bin dolar aralığı yeniden gündeme gelebilir.
  • 🧭 OCM Daily Brief ise 60’tan fazla sinyalle günlük Bitcoin risk görünümünü puanlamayı hedefliyor.
Onur Atam
Onur Atam

Bitcoin, bir haftayı daha 200 haftalık hareketli ortalamasının üzerinde kapattı. Piyasada bu seviye uzun vadeli eğilimin gücünü izlemek için yakından takip ediliyor. Analistler şimdi, fiyatın önümüzdeki günlerde 66 bin dolar bölgesini yeniden aşıp aşamayacağına odaklanmış durumda.

İçindekiler
1 Uzun vadeli destek izleniyor
2 66 bin dolar seviyesi kısa vadeli sınav olarak öne çıkıyor
3 OCM Daily Brief piyasa riskini puanlamayı hedefliyor

Uzun vadeli destek izleniyor

200 haftalık hareketli ortalama, özellikle sert düzeltmeler ve toparlanma dönemlerinde Bitcoin için önemli bir referans kabul ediliyor. Geçmişte büyük piyasa dönüşlerinde bu seviyenin çevresinde belirgin fiyat tepkileri görüldü. Bu nedenle haftalık kapanışın söz konusu ortalamanın üzerinde kalması, kısa vadede dalgalanma sürse bile alıcıların daha yüksek zaman dilimlerinde desteği koruduğuna işaret edebilir.

Piyasa katılımcıları, bu görünümün gelecek hafta da korunup korunamayacağını izliyor. Bir haftalık kapanışın daha aynı bölgenin üzerinde gelmesi halinde mevcut toparlanma senaryosunun teknik açıdan güç kazanabileceği değerlendiriliyor.

Analist Michaël van de Poppe, Bitcoin’in bir haftayı daha 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde tamamladığını, gelecek hafta da benzer bir kapanış görülmesi ve 66 bin doların geri alınması halinde son dip seviyenin oluşmuş olabileceğine dair ihtimalin artacağını belirtti.

66 bin dolar seviyesi kısa vadeli sınav olarak öne çıkıyor

Piyasada bir sonraki kritik eşik olarak 66 bin dolar bölgesi öne çıkıyor. Son dönemdeki zayıflığın ardından yatırımcılar bu alanı önemli bir direnç noktası olarak görüyor. Bitcoin’in bu seviyenin üzerine yerleşmesi, kısa vadeli ivmenin güçlendiğine dair daha net bir sinyal verebilir.

Bazı analistlere göre 66 bin doların aşılması halinde piyasa, son düşüşte görülen dip seviyeyi daha güçlü bir destek olarak değerlendirebilir. Böyle bir senaryoda, önümüzdeki çeyrek için 80 bin dolar ile 85 bin dolar aralığı yeniden gündeme gelebilir. Buna karşılık 66 bin doların geri alınamaması, fiyat üzerinde yeni baskı oluşması riskini masada tutuyor. Bu durumda Bitcoin bir süre daha yatay seyir izleyebilir.

SeviyePiyasadaki anlamı
200 haftalık hareketli ortalamaUzun vadeli trend desteği
66 bin dolarKısa vadeli direnç ve teyit bölgesi
80 bin ile 85 bin dolarOlası toparlanma hedef aralığı

OCM Daily Brief piyasa riskini puanlamayı hedefliyor

Tartışmalara dahil olan bir diğer unsur ise OCM Daily Brief oldu. Araç, Bitcoin piyasasını veriye dayalı sinyallerle 0 ile 100 arasında puanlamayı amaçlıyor. OCM Daily Brief, günlük Bitcoin koşullarını özetleyen bir analiz aracı olarak tanıtılıyor.

Mini sözlük: Hareketli ortalama, fiyatın belirli bir dönem boyunca ortalamasını alan ve trendi izlemek için kullanılan teknik göstergedir. Direnç ise fiyatın yükselişte zorlandığı, satış baskısının artabildiği bölgeyi ifade eder.

Paylaşılan bilgilere göre araç, her gün piyasayı etkileyen 60’tan fazla göstergeden veri topluyor. Amaç, hangi değişimlerin öne çıktığını, neyin önem taşıdığını ve riskin hangi yöne kaydığını kısa sürede göstermek. Bu tür araçlar, yatırımcıların aynı anda birden fazla teknik ve zincir üstü veriyi takip etmeye çalıştığı dönemlerde daha fazla ilgi görüyor.

OnChainMind tarafından paylaşılan tanıtımda, OCM Daily Brief’in her sabah iki dakikada okunabilecek bir özet sunduğu, 60’tan fazla piyasa sinyalini taradığı ve Bitcoin piyasasındaki risk görünümünü günlük olarak puanladığı aktarıldı.

Şimdilik piyasada aynı anda birkaç önemli seviye izleniyor. Bunlar arasında 200 haftalık hareketli ortalama, 66 bin dolardaki direnç bölgesi ve 80 bin ile 85 bin dolar aralığında dillendirilen olası toparlanma alanı bulunuyor. Bir sonraki haftalık kapanış, son hareketin kalıcı bir güçlenmeye mi yoksa kısa süreli bir yanıltıcı yükselişe mi işaret ettiğini daha net ortaya koyabilir.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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