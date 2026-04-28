Bitcoin ETF’lerinde 263 milyon dolarlık çıkış: Korku endeksi yeniden düşüşte

Son 24 saatte Bitcoin piyasasında önemli bir baskı göze çarptı. Dünyanın en büyük kripto para birimi kısa süreliğine 78.000 doların üstüne çıksa da sert satışlarla 76.000 dolar bandına geri çekildi. Alıcılar kısa aralıklarla tepki yükselişleri denese de bu girişimler yetersiz kaldı ve fiyat dar bir aralıkta dalgalandı.

ETF çıkışları ve piyasa sinyalleri

Bitcoin’le bağlantılı ABD’de işlem gören spot borsa yatırım fonları (ETF) dokuz gün üst üste net girişlerin ardından haftanın ilk işlem gününde 263 milyon dolarlık net çıkış gördü. Bu geri çekilme, spot Bitcoin fonlarına 13 Nisan’dan bu yana giren yaklaşık 2,1 milyar dolarlık güçlü ivmenin ardından yaşanan ilk ciddi geri adım olarak dikkat çekti.

En fazla çıkış Fidelity tarafından yönetilen Wise Origin Bitcoin Fund’dan oldu; bu fondan yaklaşık 150 milyon dolar çekildi. Grayscale’in GBTC ürünü ikinci sırada gelirken, ondan da 47 milyon dolar çıktı. Ark Invest ve 21Shares’in ortak ETF’si ARKB’de ise 43 milyon dolarlık çıkış kaydedildi. Diğer önemli fonlar olan BlackRock ve Morgan Stanley’nin Bitcoin fonlarında ise para akışı sabit kaldı.

“Korku ve Açgözlülük Endeksi, üç ay sonra ilk kez Nötr’e yükselmişti. Ancak Bitcoin’in kısa süreli yükselişinin ardından tekrar geri çekilmesiyle endeks yeniden Korku seviyesine geriledi. Bu durum, yatırımcıların temkinli tavrını ve sürdürülebilir bir yükselişe hâlâ tam olarak ikna olmadığını gösteriyor.”

Kurumsal talep ve arz dengesizliği

Nisan ayında spot Bitcoin ETF’lerine ve fonlara güçlü bir kurumsal talep gözlendi. Kurumsal yatırımcıların bu dönemde 56.000’den fazla Bitcoin satın aldığı, küresel ETF’ler üzerinden ise yatırımcılara toplamda 34.000’den fazla BTC’nin eklendiği aktarıldı. Buna karşılık, söz konusu dönemde yaklaşık 11.800 yeni Bitcoin üretildi. Bu durum, arzdan çok talebin öne çıktığı ve uzun vadeli birikimin hâlâ piyasanın ana teması olduğu anlamına geliyor.

Piyasadaki bu tabloya rağmen kısa vadede fiyat hareketlerinin kararsız bir bantta seyrettiği ve yatırımcıların temkinli olduğu gözlemleniyor.

Piyasa hissiyatı ve fiyat dalgalanması

Son günlerde yatırımcı hissiyatı hızlı değişim gösterdi. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi’nde üç aylık aranın ardından ilk kez Nötr bölgeye geçiş görülse de, Bitcoin’deki satış baskısının artmasıyla birlikte endeks yeniden Korku seviyesine çekildi. Bu hareket, yatırımcıların hâlâ kalıcı bir yükselişe inançla yaklaşmadığını gösteriyor.

CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin fiyatı son olarak 76.000-78.000 dolar aralığında dalgalanıyor.

Uzmanlara göre, satışların çoğunlukla büyük ETF’lerdeki çıkışlardan kaynaklanması, kurumsal taraftaki dalgalanmanın fiyat üzerindeki etkisini açıkça ortaya koyuyor. Kısa vadede dalgalı seyir öne çıksa da, kurumsal yatırımlar ve arz-talep dengesizliği, piyasadaki uzun vadeli bakış açısının devam ettiğine işaret ediyor.