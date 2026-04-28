BITCOIN (BTC)

Son Dakika: Trump anlaşmanın sinyalini veriyor

Bilmeniz Gerekenler

  • Trump: İran liderlik sorununu çözmeye çalışıyor; bence bunu başarabilecekler – Truth Social
  • Trump: İran az önce bize çöküşün eşiğinde olduklarını bildirdi. Hürmüz Boğazı’nı bir an önce açmamızı istiyorlar – Truth Social
  • ABD ablukayı kaldırırsa İran masaya oturup anlaşma imzalayabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Donald Trump şimdiye kadarki en değişken ABD Başkanı, önceki dönemine kıyasla çok farklı bir karakter sergiliyor. Saatlik olarak açıklamalarının tonu, imaları her şeyi değişiyor ve neyin abartı, neyin hiciv veya yalan olduğunu anlamanız çok güç. Şimdi yaptığı açıklamanın İran’daki tepkilerini izleyeceğiz, son açıklaması anlaşmanın sinyali olabilir.

ABD ablukayı kaldıracak mı?

İran müzakere masasına oturmak için Hürmüz Boğazındaki ablukanın kalkmasını şart koşuyor ve Trump şimdi yaptığı paylaşımla bunun kalkabileceğini çünkü İran’ın çok zor durumda olduğunu yazdı.

“İran az önce bize “çöküş durumuna” girdiklerini bildirdi. Liderlik sorunlarını çözmeye çalışırken (ki bence bunu başaracaklar!), bizden “Hürmüz Boğazı’nı” bir an önce açmamızı istiyorlar. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim! Başkan DONALD J. TRUMP”

Eğer önümüzdeki saatlerde ABD ablukayı kısa süreliğine de olsa kaldırırsa İran iç siyasete kabul ettirebileceği şekilde masaya oturup anlaşma imzalayabilir. Fakat “çöküş halinde” vurgusu ve “rejim değişikliği” ifadeleri İran’ın ateş püsküren yeni açıklamalar yapmasına neden olacak türden.

Sonuç olarak Fed haftasında volatiliteyi daha da artıracak her şeyimi var. BAE OPEC’den ayrılıyor, Trump ablukayı kaldıracağını ima ediyor, Powell giderayak ne açıklamalar yapacak belli değil, Warsh QE’siz faiz indirimlerinden bahsediyor, trilyon dolarlık devler kazanç raporlarını açıklamaya hazırlanıyor ve daha onlarca şey. Kripto paralarda dalgalanma şiddetlenecek.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
