Son Dakika: Trump anlaşmanın sinyalini veriyor

Donald Trump şimdiye kadarki en değişken ABD Başkanı, önceki dönemine kıyasla çok farklı bir karakter sergiliyor. Saatlik olarak açıklamalarının tonu, imaları her şeyi değişiyor ve neyin abartı, neyin hiciv veya yalan olduğunu anlamanız çok güç. Şimdi yaptığı açıklamanın İran’daki tepkilerini izleyeceğiz, son açıklaması anlaşmanın sinyali olabilir.

ABD ablukayı kaldıracak mı?

İran müzakere masasına oturmak için Hürmüz Boğazındaki ablukanın kalkmasını şart koşuyor ve Trump şimdi yaptığı paylaşımla bunun kalkabileceğini çünkü İran’ın çok zor durumda olduğunu yazdı.

“İran az önce bize “çöküş durumuna” girdiklerini bildirdi. Liderlik sorunlarını çözmeye çalışırken (ki bence bunu başaracaklar!), bizden “Hürmüz Boğazı’nı” bir an önce açmamızı istiyorlar. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim! Başkan DONALD J. TRUMP”

Eğer önümüzdeki saatlerde ABD ablukayı kısa süreliğine de olsa kaldırırsa İran iç siyasete kabul ettirebileceği şekilde masaya oturup anlaşma imzalayabilir. Fakat “çöküş halinde” vurgusu ve “rejim değişikliği” ifadeleri İran’ın ateş püsküren yeni açıklamalar yapmasına neden olacak türden.

Sonuç olarak Fed haftasında volatiliteyi daha da artıracak her şeyimi var. BAE OPEC’den ayrılıyor, Trump ablukayı kaldıracağını ima ediyor, Powell giderayak ne açıklamalar yapacak belli değil, Warsh QE’siz faiz indirimlerinden bahsediyor, trilyon dolarlık devler kazanç raporlarını açıklamaya hazırlanıyor ve daha onlarca şey. Kripto paralarda dalgalanma şiddetlenecek.