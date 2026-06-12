Bitcoin 61 bin dolar eşiğinde sıkıştı! Ağ verilerinde öne çıkan detay ne söylüyor?

Bitcoin, kritik bir teknik eşik olan 200 haftalık basit hareketli ortalama çevresinde işlem görüyor. Bu seviye yaklaşık 61.300 dolara işaret ederken, geçmiş döngülerde piyasanın önemli dip bölgeleriyle örtüşmesi nedeniyle yakından izleniyor. Fiyat dalgalanması daralırken, piyasa katılımcıları bu bölgenin korunup korunamayacağına odaklandı.

Teknik görünümde kritik eşik

Analist VirtualBacon’a göre Bitcoin’in 200 haftalık basit hareketli ortalaması, 2015, 2018 ve 2022 yıllarında görülen büyük döngü dipleriyle aynı çizgide yer aldı. Bu nedenle 61.300 dolar civarındaki alan, uzun vadeli piyasa yapısını değerlendirmede önemli bir referans noktası olarak öne çıkıyor.

VirtualBacon, Bitcoin’in 200 haftalık üstel değil basit hareketli ortalamasının tarihsel olarak döngü diplerini işaret ettiğini, bu yüzden mevcut seviyenin teknik açıdan özellikle önemli görüldüğünü belirtti.

Buna karşılık Bitcoin, haftalık kapanışlarda 50 haftalık hareketli ortalamanın altına indi. Bu gelişme, daha kısa ve orta vadeli görünümde ivme kaybına işaret ediyor. Analizde, bu tür kırılmaların geçmişte yükseliş dönemleriyle zayıf piyasa koşulları arasındaki ayrımı netleştirdiği aktarıldı.

Mini sözlük: 200 haftalık basit hareketli ortalama, bir varlığın son 200 haftadaki kapanış fiyatlarının ortalamasını gösteren uzun vadeli teknik göstergedir. Kısa vadeli dalgalanmaları yumuşattığı için piyasanın ana yönünü izlemek amacıyla kullanılır.

Makroekonomik tarafta ise sıkı para politikası ve faiz beklentilerindeki değişim, riskli varlıklar üzerindeki baskıyı sürdürüyor. Değerlendirmede, mevcut geri çekilmenin tek bir büyük yapısal kırılmadan değil, daha geniş çaplı baskılardan kaynaklandığı görüşü paylaşıldı.

Destek ve direnç bölgeleri

Yukarı yönlü olası toparlanmada 69.000 dolar önceki direnç bölgesi olarak öne çıkarken, bunun üzerinde 76.000 dolar seviyesi izleniyor. Aşağı yönlü senaryoda ise 61.000 doların altına inilmesi halinde 53.600 dolar gündeme gelebilir. Bu seviye, ağın gerçekleşen maliyet tabanına karşılık geliyor. CoinGecko verilerine göre Bitcoin haberin yazıldığı sırada 62.867,37 dolardan işlem gördü. Günlük işlem hacmi ise yaklaşık 29,6 milyar dolar seviyesinde bulundu.

Zincir üstü veriler ağ kullanımına işaret ediyor

Fiyat baskısı sürerken zincir üstü veriler ağ faaliyetinin canlı kaldığını gösteriyor. Darkfost tarafından paylaşılan verilere göre Bitcoin ağında oluşan UTXO sayısı, ağın başlangıcından bu yana 3,77 milyarı aştı. Bu veri, kullanıcıların ağ üzerinde işlem üretmeye devam ettiğine işaret ediyor.

Mini sözlük: UTXO, harcanmamış işlem çıktısı anlamına gelir. Bitcoin ağında gönderilen varlıkların henüz kullanılmamış parçalarını ifade eder ve ağdaki işlem hareketliliğini izlemek için temel göstergelerden biri kabul edilir.

Darkfost, zorlu piyasa dönemlerine rağmen blokzincir kullanımındaki artışın sürdüğünü, bunun da benimsenme ve kullanım tartışmalarında dikkate alınması gereken bir gösterge olduğunu vurguladı.

Son düşüş döngüsünde toplam UTXO üretimi 2 milyarın biraz üzerindeydi. Mevcut 3,77 milyarlık seviye, önceki dönemlere kıyasla belirgin bir artışa işaret ediyor. Veriler, fiyat yapısı zayıflasa da ağ kullanımında ciddi bir duraksama yaşanmadığını ortaya koyuyor.