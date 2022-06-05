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Bitcoin, tehlikeli sularda gezinirken, MicroStrategy CEO’su Michael Saylor iyimserliğini sürdürüyor. Yönetici, uzun vadede her şeyin yoluna gireceğine inanıyor.

”Felaket Tellallığı Yapılıyor”

MicroStrategy CEO’su Michael Saylor’a göre, Bitcoin’in uzun vadedeki potansiyeli ve işlevi göz önünde bulundurulduğunda, kısa vadeli volatilitle büyük bir risk teşkil etmiyor. The Block ile yaptığı son röportajda Saylor, Bitcoin‘in hisse senetlerinden daha mantıklı bir yatırım aracı olduğunu iddia ederken, BTC’yi dünyanın herhangi bir yerinde mülk sahibi olmaya benzetti Saylor’un yazılım şirketi MicroStrategy, yaklaşık 129.218 Bitcoin’e sahip. Şirket, Ağustos 2020’den beri düzenli olarak BTC alıyor. Saylor, Bitcoin’lerini satmayacağını bir kez daha yineledi. Yöneticiye göre, şirketin alarma geçmesi için Bitcoin’in %95 düşmesi gerekiyor. Saylor, o zaman bile, geçmişte şirketin alternatif teminat yayınlayabileceğini söylemişti. MicroStrategy, Bitcoin alımlarını finanse etmek için Aralık 2020 ile Haziran 2021 arasında üç kez kredi aldı.

Mayıs ayında, MicroStrategy’nin hisse senedi fiyatı, 20 ayın en düşük seviyesi olan 159,67 dolara düştü. Ancak, hisse sentleri daha sonra toparlanarak 355,68 dolara çıktı. Fed, faiz artırımına devam ederken, Bitcoin ve genel kripto para piyasası Mayıs ayında değer kaybetti. Terra krizi ise yatırımcı güvenine darbe vurarak, işleri daha kötüye götürdü. Bitcoin, 21 Aralık 2020’de yaklaşık 27.000 dolardan işlem gördüğünden bu yana 18 ayın en düşük seviyelerine düştü. Birçok analist, bunun ayı piyasasının açık kanıtı olduğunu beyan ederken, Saylor ise şu açıklamayı yaptı:

Ayı piyasası mı değil mi bilmiyorum, ancak ayı piyasasıysa, son 24 ayda zaten üç tane ayı piyasası yaşadık.

Kısa Vadeli Analizler ve Volatilite, Yanıltıyor

Saylor, bu açıklaması ile BTC’nin Temmuz 2021’e kadar yaklaşık 31.000 dolara düşmeden önce 60.000 dolara yükseldiği ve ardından Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 dolara ulaştığı Nisan 2021’den bahsediyor. Saylor, kısa vadeli fiyat hareketinin dikkate almamayı tercih ettiğini ve grafiklere çok fazla odaklanan kişilerin “yanıldığını” da sözlerine ekledi. Saylar’a göre, Bitcoin‘lerini dört yıl boyunca elinde tutmayı planlamıyorsan, gerçek bir yatırımcı değilsin.