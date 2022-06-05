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Veriler Açıklandı: Bu Altcoin, Bitcoin, ETH ve SHIB’den Daha Fazla Kazandırdı

Kripto para piyasası son dönemlerde ayı piyasasının pençesinden kurtulmaya çalışırken, Bitcoin (BTC) ve önde gelen altcoin'ler büyük oranda değer kaybetti. 
15:30
5 Haziran 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika
Kripto para piyasası son dönemlerde ayı piyasasının pençesinden kurtulmaya çalışırken, Bitcoin (BTC) ve önde gelen altcoin’ler büyük oranda değer kaybetti.

Tron (TRX) Yatırımcıları, Kârda

Piyasadaki sert düzeltme ve Terra krizinin neden olduğu çöküş nedeniyle, birçok yatırımcı zararda iken, Tron (TRX) yatırımcıları şu anda kârda. Kripto paraların sene başından beri fiyat hareketleri değerlendirildiğinde, Tron ilk 15’te yer alan tokenler arasında, yatırımcısına kar sağlayan tek kripto para konumunda.  TRX’in fiyatı Haziran 2021’den bu yana %4,59 artarken, listedeki başka hiçbir kripto para bu kadar kayda değer bir büyüme kaydetmedi. Bitcoin (BTC) %37,75 düşerken, Ethereum (ETH) ise %53 değer kaybetti. 2021’in yıldızı parlayan altcoin projesi Solana (SOL) bile neredeyse %80 düştü. Tron, Shiba Inu’yu  geçerek ilk 15 kripto para arasına girmeyi başardı.  TRX, 7,4 milyar dolarlık piyasa değeri ile 13.sırada yer alıyor.
Ancak bu başarıya rağmen TRX, en son Kasım 2021’de ulaştığı 0,10 dolara tırmanmak için mücadele ediyor. Son iki ayda neredeyse %60’lık bir büyümeye tanık olan TRX, piyasadaki düzeltme sonucu bu hafta 0,07  dolara düştü. Altcoin, zincir üstü verilerde de patlama yaşıyor. Ekosistemde düzenli olarak aktif olan 1,6 milyondan fazla kullanıcıyla Tron, günde 5,1 milyondan fazla işlem gerçekleştiriyor. İşlemlerdeki bu artış, yalnızca ağın iki milyona yakın işlemi gerçekleştirdiği 2021 Ekim ayında  başladı. Ayrıca, bu faaliyetlerin çoğu yalnızca geçen ay içinde gerçekleşti.

Volatilite, Alarm Veriyor

Tron’daki ani fiyat artışı, yüksek volatiliteden de anlaşılacağı gibi yatırımcıları fiyat dalgalanmalarına karşı savunmasız bıraktı. Nisan 2022’den bu yana, aylık ortalama volatilite de önemli bir artış kaydetti. Bu durum ileriye dönük olarak TRX’in 0,1 dolara ulaşmasını oldukça zorlaştıracak. Güncel Tron DAO haftalık raporuna göre, Tron ana ağındaki toplam hesap sayısı 100 milyona yaklaştı. Bu rakam, tam olarak 93.6 milyona ulaştı.
  Ayrıca 16 Mayıs ile 22 Mayıs arasındaki haftada 1.476.689 yeni hesap eklendi. Ağdaki toplam işlem sayısı ise 3,21 milyara ulaştı ve bunun 33,59 milyonu yalnızca geçen hafta kaydedildi. Blockchain’deki toplam kilitli değeri (TVL) an itibariyle 9,2 milyar dolara ulaştı. Justin Sun ayrıca algoritmik stabilcoin USDD’nin tanıtımların devam ediyor. 23 Mayıs’ta Sun, stablecoin’in piyasa değerinin yakın gelecekte 6 milyar dolara ulaşabileceğini söyledi. Pek olası olmasa da, bu açıklama TRX yatırımcılarını umutlandırdı.

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