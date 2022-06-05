NFT, Blockchain ve metaverse gibi alanlarındaki gelişmeler küresel çapta ilginin büyümesine neden oldu. Sinema dünyası da bu sürece dahil oldu. Türkiye’nin ilk NFT projesi Wide Angle’ın yarattığı heyecan, olağanüstü bir toplantıyla twitter’da devam ediyor.

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Kripto para birimlerinin zor bir dönem geçirmesine rağmen, sektör yeni gelişmelere, projelere ve toplantılara tanık oluyor. NFT, Blockchain ve metaverse gibi alanlarındaki gelişmeler küresel çapta ilginin büyümesine neden oldu. Sinema dünyası da bu sürece dahil oldu. Türkiye’nin ilk NFT projesi Wide Angle’ın yarattığı heyecan, olağanüstü bir toplantıyla twitter’da devam ediyor.

Wide Angle’ın Yarattığı Heyecan, Twitter’da Sürecek

Kripto para dünyası, uzun vadede emin adımlarla hedefine ulaşmaya kararlı görünüyor. Yatırımcı sayısı artarken, düzenlenen organizayonlar, festivaller ve toplantılar hem gerçek hayatta hem de sosyal medyada odak noktası haline geldi. Türkiye de bu konuda önde gelen ülkelerin başında yer alıyor. Bu çarpıcı toplantılardan biri, bugün başlıyor.Kripto paralar, NFT ve sinema dünyası Wideangle toplantılarında buluşuyor. Blockchain, NFT ve sinema dünyasının kalbi dört gün boyunca twitter’da Wideangle’ın organize ettiği space maratonunda atacak. Etkinliğin büyük ilgi görmesi bekleniyor. Film, dizi ve eğlence içeriklerinin yapım ve yayınlanmasına fon sağlayacak Türkiye’nin ilk NFT projesi Wide Angle’ın yarattığı heyecan şimdi twitter’da devam edecek.

Film ve içerik endüstrisine blok zincir teknolojisi kullanarak adil, merkeziyetsiz ve şeffaf bir fonlama sistemi getirmeyi hedefleyen Wide Angle, twitter’da 5-6-7-8 Haziran’da dört akşam sürecek ‘space’ maratonunda, sinema, dizi, NFT ve kripto dünyasınun buluşacağı bildirildi. Her akşam farklı konuların ve konukların buluşacağı toplantılarda kitleleri peşinden sürükleyen ünlü oyuncular, blockchain fenomenleri, üniversitelerin blockchain grupları, gazeteciler, hukukçular bir araya gelecek. Toplantılarda ayrıca yakında satışa çıkacak Wideangle kurucu NFT’leri için ‘whitelist’ çekilişleri yapılacak.

Ünlü İsimler ve Önde Gelen Kurumlar Bir Arada

Dünyayı kasıp kavuran NFT çılgınlığı hız kesmeden devam ediyor. Kripto para sektörüne ivme kazandıran NFT’ler hem fiyatları hemde sanatsal boyutlarıyla gündemden düşmedi. Kripto paralar geieceğin finansal ssitemiolarak görülürken, Blockchain de günümüzün vazgeçilmez teknolojilerinden biri olmayı başardı. Bitcoin ve sonrasında ortaya çıkan kripto para birimlerinin yanı sıra, bu varlıkların üzerinde oluşturulduğu blockchain teknolojisi gelecekte yaratacağı fırsatlar ve kripto paraların dışında olası kullanım alanları nedeniyle de büyük ilgi görüyor. Sektöre yönelik önemli konuları ele alacak olan ve büyük yankı uyandırması beklenen WideAngle Twitter toplantılarının konu ve konukları açıklandı.

5 Haziran Pazar günü saat 22:00’da avukatlar Çağlan Tanrıverdi, Mümtaz Hacıpaşaoğlu ve Can Pehlivanoğlu ile NTT Data Türkiye İş Geliştirme Müdürü Serhan Yılmaz ”Blockchain ve Hukuk” temalı toplantıda konuşmacı olarak yer alacaklar. Ekrem Örünğ moderatörlüğündeki toplantıda Türkiye ve dünyada blockchain’in hukuki alt yapısı, olası yasal düzenlemeler konuşulurken katılımcıların soruları cevaplanacak. 6 Haziran Pazartesi,saat 22:00’da ise Blockchain ve Sinema isimli toplantı gerçekleşecek. Ekrem Örünğ moderatörlüğündeki toplantıda Wideangle kurucuları arasında yer alan oyuncular Engin Altan Düzyatan, Birand Tunca ve Umut Tanyolu ile Merilda, Rokiee, Hulk, MrTrader, Nft Kafası, Mahmut Erdal gibi ünlü fenomenler sinema dünyasına blockchain teknolojileri ve Wideangle’ın katkılarını anlatacaklar.

Kripto ve NFT Dünyasında Kadınların Rolü

7 Haziran Salı, saat 21:00’da, ”Blockahin ve Kadın” isimli ilginç bir toplantı gerçekleşecek. Kripto ve NFT dünyasında kadınların rolü ve etkisini bu dünyanın öncüleri sayılan kadınların oluşturduğu ‘Cyripto Female’ adlı gruptan isimler Günsu Özkarar moderatörlüğünde konuşacak. Gazeteci Emine Baktaş, Melis Hazal Karagöz, avukat Sima Baktaş, Burcu Atalay, İlayda Peker, Ceren Küçümen Aslan, Ceylan Arslan Köse, Şilan Küsin gibi kripto dünyasında tanınan kadınlar yer alacak. Son olarak, 8 Haziran Çarşamba, saat 21:00’da ise ”Blockchain ve Üniversiteler” konusunu ele alan bir toplantı düzenlenecek.

Bülent İpek’in moderatörlüğündeki toplantıya Birand Tunca, Efe Acar, Ekrem Örünğ, Han Tüzün gibi tanınmış isimlerin yanı sıra ODTÜ, Akdeniz ve Uludağ üniversitelerinin blockchain kulüplerinden temsilciler katılacak.