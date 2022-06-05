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Bitcoin’de Alttan Alta Alımlar Sürüyor: Tarihi Korkuya Rağmen Rekor Kırıldı!

Kripto para analitik şirketi Glassnode ekibi, 0,01 veya daha fazla BTC tutan Bitcoin adreslerinin sayısı yeni bir dönüm noktasına ulaştığını bildirdi.
19:00
5 Haziran 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

0,01 veya daha fazla BTC tutan Bitcoin adreslerinin sayısı yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Kripto para analitik şirketi Glassnode ekibine göre, bu tür adreslerin sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) olan 10.088 milyona ulaştı.

Glassnode ekibi, bu tür yatırımcıların cesaret verici büyüyüşünü gösteren bir grafikle birlikte 0.01 veya daha fazla BTC tutan Bitcoin sahiplerinin sayısı hakkındaki son analizi paylaştı.

Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksinde Son Durum

0.01 BTC veya daha fazlasını tutan Bitcoin adreslerinin sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış olsa da kripto para piyasası genelindeki ruh hali aşırı korkuyu işaret etmeye devam ediyor. Bu durum, kripto para piyasasının genelindeki korku havasına rağmen perakende yatırımcıların mevcut seviyelerden Bitcoin alıp birikim yapma olasılığına işaret ediyor.

Yazım sırasında, Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, aşırı korku sinyali olan 10 değerini işaret ediyor.

Ayrıca, 10 değeri, Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi’nin son 12 ayda verdiği ikinci en düşük değer. Endeks, 17 Mayıs’ta stablecoin UST’nin çöküşü ile katalize olan piyasadaki aşırı satış baskısının bir sonucu olarak aynı dönemde 8 değeriyle en düşük seviyelerinden birini vermişti.

Bitcoin Fiyatındaki Mücadele Sürüyor

En büyük kripto para birimi Bitcoin, düşük volatilite ile günlerini geçirmeye devam ediyor. BTC, yazım sırasında 30 bin dolardaki kritik direncin altında, 29 bin 752 dolardan işlem görüyor. Buna ek olarak, Bitcoin, aşağıdaki grafikte de görülebileceği gibi 50 günlük (beyaz), 100 günlük (sarı) ve 200 günlük (yeşil) hareketli ortalamaların altında işlem görerek ayı bölgesinde kalmaya devam ediyor.

Ayrıca, grafikten günlük MFI, MACD ve RSI gibi teknik indikatörlerin tamamının Bitcoin’de alımların azaldığı senaryosuna işaret ettiği görülebilir.

Uzman analistler, şu an için en büyük kripto para biriminde ya 30 bin dolar ile 29 bin dolar arasındaki konsolidasyonunu süreceğini ya da 28 bin doları hatta Mayıs ayında görülen 26 bin 700 dolar seviyesinin yeniden test edilmesi olmak üzere iki ihtimal üzerinde duruyorlar.

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