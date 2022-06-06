ARK Invest CEO'su Cathie Wood, güncel on-chain metriklerine işaret etti ve BTC adına kısa vadeli beklentisini dile getirdi.

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ARK Invest kurucusu ve CEO’su Cathie Wood, yakın tarihli katıldığı bir Youtube yayınında güncel teknik görünümü değerlendirdi ve on-chain metriklerine işaret etti. Wood, on-chain metriklerinin lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) adına yükseliş sinyalleri verdiğini dile getirdi.

ARK Invest CEO’su On-Chain Metriklerine İşaret Etti

ARK Invest CEO’su Cathie Wood, yakın tarihli katıldığı bir Youtube yayınında güncel teknik görünümü değerlendirerek on-chain metriklerine dikkat çekti. Wood, güncel teknik görünümün lider kripto para birimi Bitcoin’in dip fiyat seviyelerine ulaşmış olabileceğine işaret ettiğini dile getirdi. Uzun vadeli BTC sahiplerinin %65,7 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını ifade eden Cathie Wood, on-chain metriklerinin yükseliş sinyalleri verdiğini savundu.

Öte yandan ARK Invest kurucusu ve CEO’su Cathie Wood, aynı zamanda kripto para piyasasındaki volatilitenin de yakın vadede önemli ölçüde artış gösterebileceğini de ifadelerine ekledi.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), günün erken saatlerinde kaydetmeye başladığı yükseliş yönlü fiyat hareketleri ile birlikte 31.300 dolar seviyelerine yükseldi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, Bitcoin’deki yükselişin de etkisiyle değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), son 24 saatlik zaman diliminde ortalama %5,3’lük bir değer artışı kaydetti ve 1.890 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri, 1,33 trilyon dolara ulaştı. Kripto para piyasasındaki volatilite de son günlerde önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 810 milyon dolarlık short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.