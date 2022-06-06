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Eski Ripple Yöneticisinden Heyecan Yaratan XRP Tahmini: Uzun Vadede..!

Ripple (XRP), SEC davası nedeniyle zor bir dönem geçirirken, yasal süreç fiyatı da büyük oranda etkiledi. Ancak, bazı uzmanlar ve yöneticiler uzun vadede XRP'nin geleceği konusunda iyimser. 
13:30
6 Haziran 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika
Ripple (XRP), SEC davası nedeniyle zor bir dönem geçirirken, yasal süreç fiyatı da büyük oranda etkiledi. Ancak, bazı uzmanlar ve yöneticiler uzun vadede XRP’nin geleceği konusunda iyimser.

”XRP, Uzun Vadede 100 Dolara Ulaşacak ”

Eski Ripple yöneticisi, kötü performansına rağmen uzun vadede XRP’den umutlu. Birçok Ripple (XRP) yatırımcısı, geçtiğimiz aylarda XRP’nin düşük performansının ardından umudunu yitiriyor gibi görünse de, Ripple’ın büyümeden sorumlu eski direktörü Matt Hamilton, XRP‘nin fiyat hareketi konusunda iyimserliğini koruyor. Hamilton,Twitter’da yaptığı paylaşımda XRP’nin bir gün 100 dolara kadar yükseleceğini iddia etti ve şunları ekledi:
Fiyat tahmini yapmıyorum. Ancak XRP’nin neden bir noktada 100 dolara ulaşamadığını anlamıyorum. Sadece bir zaman meselesi. 2009’da Bitcoin’in 60 bin dolara ulaşacağını söyleseydiniz, size gülerlerdi.
Hamilton, Eylül 2021 ile Mart 2022 arasında Ripple‘da büyük başarılara imza attı. Yönetici, Ripple’dan ayrılmasına rağmen, Ripple’ın geleceğine dair yaptığı açıklamalar ile topluluğa moral oluyor. Hamilton, XRP tahminini, bir videoda XRP’nin 100 dolara yükseleceğini iddia ettiği için bir Ripple yatırımcısını eleştiren bir analistin yaptığı eleştirinin ardından yaptı. Analist,  XRP’nin 100 dolara ulaşamayacağını, çünkü altcoin’in “SEC davasından kalıcı bir darbe aldığını ve merkezi bir veritabanında tam anlamıyla değersiz bir yatırım” olduğunu belirtti. Bununla birlikte Hamilton, bu iddialara karşı çıkarak şunları söyledi:
Fiyat tahminleri bireyseldir ancak veriler kanıtlanabilir. Merkezileştirilmiş veritabanı?. Bir blockchain ile merkezi bir veritabanı arasındaki farkı bilmeniz gerekir. XRP, merkeziyetsiz bir yapıya sahip.

SEC Davasının Sonucu, Ripple’ın Kaderini Belirleyecek

 XRP, 7 Ocak 2018’de kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3.40 dolardan büyük ölçüde düştü. XRP, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından ABD’de kayıtsız bir menkul kıymet satışı yapmaktan dolayı açılan davadan sonra büyük bir düşüş yaşadı.  Coingecko verilerine göre, XRP an itibariyle 0,40 dolardan işlemgörüyor. Uzmanlara göre, XRP’nin performansı yalnızca 31 Mart 2023’te veya daha önce bitmesi beklenen davanın sonucuna bağlı.
Dava, Ripple’ın lehine sonuçlanırsa, XRP Amerika Birleşik Devletleri’ndeki çok sayıda borsada listelenecek ve fiyatı muazzam bir şekilde yükselecek. Bununla birlikte, Ripple davayı kaybederse, XRP fiyatının daha da düşmesi beklenebilir. Bu süreçte ise Ripple balinaları, birikim yapmaya devam ediyorlar.

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