For The Culture!

Her şey bir orta parmak ile başladı.

Bu sloganı duymuş olabilir misin? Daha doğrusu bu NFT projesini bir yerlerden duydun mu demeliydim? Duymadıysan! gerçekten senin adına üzüldüm… Çünkü aşağıda yazacaklarım kaçırdığın fırsat için sana “tühhh be” dedittirecek cinsten! 🙂

@Sibel_eth, Fluffy Polar Bears NFT koleksiyonunun kurucularından bir tanesi. Sibel’i, FPB holderlarından birisi olduğum için tanıyorum ve twitter’da takip ediyorum. Doğal olarak ne yapıp ne ettiğini de twitter vasıtasıyla görmüş oluyorum. Bu sebeple yaklaşık bir hafta önce twitter’da şaka amaçlı bir orta parmak smiley’i paylaşıldı ve bunun üzerine bir fikir ortaya atıldı!

Acaba Bu Smiley Üzerine Bir NFT Projesi Çıkarılabilir Miydi?

İşte bu soru şakayı gerçeğe çevirdi. 🙂 Hazırlıklar başladı… Orta parmak üzerine karakter tasarımları (açık fikirli olmak gerekirse çokta üzerine düşünülmeye gerek yoktu), akıllı kontrat yazılımları ve bir NFT projesi çıkarmak için aklınıza gelebilecek diğer şeyler… reklamlar vs. Reklamlar diyorum ama For The Culture’ın çok da reklama ihtiyacı yok gibiydi. Çünkü Sibel’in takipçi sayısı oldukça fazlaydı ve bunun yanı sıra irtibatta olduğu kişiler de bir o kadar geniş ve değerli koleksiyon kurucularından oluşuyordu… Eee durum böyle olunca proje kısa sürede yayıldı ve hypelandı… Hatta açılır açılmaz bir gece de 100 kişiden oluşan Discord sunucusu 40K kişiye ulaştı (sonrasında 85K)… Discord’a girseniz iğne atsanız yere düşmüyor denilecek cinstendi! Pardon bu başka bir şey için kullanılıyordu değil mi? 🙂 Yazdığınız yazıyı gönderir göndermez, chatte göremiyordunuz diyeyim ben ona… Sonrasında proje üzerine Twitter’da spaceler düzenlenmeye başlandı ve o spacede toplanan binlerce insan tek bir ağızdan “For The Culture” diye söyleniyordu… “For The Culture, For The Culture,For The Culture”… Bu böylece 5–6 gün sürdü.

Ve gün geldi çattı. Tarihlerimiz Haziran’ın 5’ini gösteriyordu. Yani dün akşam 21:00’da proje minte açıldı. WL hakkına sahip olan kişiler, aralarında bende olmak kaydıyla, başladık projeyi mintlemeye. Mintledikte mintledik… Zaten herkesin hepi topu bir tane hakkı vardı. 🙂 İlk alanlardan bir tanesi anında satışa koyarak floor’u 0.3 ETH’den açtı ve devamında 0.6 ETH listelemesi geldi. Bunlar satıldıktan sonra listelemeler gelmeye devam etti. Tabi satışlar gelmeye başladıkça floor 0.50 ETH‘lere kadar yükseldi. O sırada benim en yüksek satış rakamına tanık olduğum 0.88 ETH’den satış gerçekleşti derken #69 numaralı NFT parçası, koleksiyonun parça sayısı #6969 olduğundan dolayı bir selam çakarak sahibine 4 ETH kazandırdı. Buna gerçekten şans ve aklı kullanmak denir! Neyse! Koleksiyon minte açıldıktan sonra üzerinden daha iki saat geçmeden 500 ETH değerinde hacme ulaşarak, Opensea NFT pazarında hızlı bir şekilde ilk 10‘a girdi. Tabi herkeste heyecan doruktaydı. Beklenti yüksekti. Düşünsenize 0.3 ETH’dan başlangıç yapan bir şaka koleksiyonu, 0.50 ETH’e kadar yükseliyor ve engel sınır tanımadan 2 saat içinde ilk 10’a giriyor… Bu da ister istemez Goblintown NFT koleksiyonunda yaşanan yükseliş bunda da olur mu diye insanları tetikte bekletiyordu. Tabi heyecanlı bekleyiş devam ediyordu ama artık saat geç olmuştu ve gece 02:00 dolaylarında, floor’un sabah saatlerinde kat ve kat artması ümidiyle takibi bıraktım… Sabah uyandığımda tablo güzeldi çünkü floor 0.30–0.35 ETH aralığında oynuyordu. Çünkü bu bir nevi fiyat olarak yerini sabitlediği anlamına geliyordu. Tabi her an her şey olabilirdi. Lakin gerçekleşen satış hacmine baktığınızda 840 ETH’dan oluşan bir hacim vardı ve koleksiyon ilk 3‘teydi, ekstra trendlere girmişti… Yani free mint (ücretsiz) gerçekleşen bu koleksiyon ortalama 10–25 $ arası gas fee (hava parası) ödenerek satın alındıktan sonra şu an koleksiyonerlere yaklaşık 600$ bandında kar bırakıyor.

Projenin Bu Kadar Yükselmesini Sağlayan Şey Neydi?

Projenin free mint yani ücretsiz bir şekilde satın alınabiliyor olması ve satın alındıktan sonra 0.01 ETH değerinde direkt mintleyenin cüzdanına geri ödeme yapılması. Çünkü akıllı kontrat bu şekilde kodlanmıştı. Buda mint için cazip hale getiriyordu. Proje daha çıkmadan Sibel ve işbirliği içinde olduğu arkadaşları tarafından yukarıda belirtilen 0.01 ETH ödemelerin gerçekleşmesi için 70 ETH değerinde yatırım alması. Buda çevre ile olan bağın önemini gösteriyordu. Sibel’in sağlam bir kitleye sahip olması ve değerli koleksiyon sahipleri ile iletişim halinde olması. En büyük artılarından bir tanesiydi. Şu sıralar NFT piyasası kötü olmasına rağmen kişilerin cüzdanlarını yormadan doğru planlamanın yapılması kişileri koleksiyona çekti.. 10–25 dolar arası gas ücreti ödeyerek yaklaşık 7–10 bin TL arası para kazandırdı ve kazandırmaya devam ediyor.

Sonuç olarak bu yazıyı paylaşırken, proje daha 24 saat dolmadan Opensea NFT pazarında 906 ETH hacim yaparak ilk 5’te ve trendlerdeki yerini koruyor. 6969 parçadan oluşan bu koleksiyonun “Sold Out” olmasına 300 parça var… Şu an 0.30-0.35 ETH arası gel git yapan floor yerini sabitleme izlenimi verse de, acaba koleksiyonun tamamı satıldıktan sonra gerçekten büyük bir artış gelir mi diye koleksiyonerleri heyecan içinde bekletir durumda…

