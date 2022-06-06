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E-ticaret Devi Alibaba’nın Sahibi Jack Ma Şimdi de Dijital Banka Kurdu

Çinli milyarder Jack Ma'nın şirketinden neobank hamlesi geldi. Çin'in en büyük dijital ödeme platformu Alipay'in arkasındaki şirket Ant Group, bir dijital banka kurdu.
14:00
6 Haziran 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

E-ticaret devi Alibaba’nın kurucusu Çinli milyarder Jack Ma‘nın şirketinden neobank hamlesi geldi. Çin’in en büyük dijital ödeme platformu Alipay’in arkasındaki şirket Ant Group, Singapur’da finans kurumları ile ilgili tüm işlemlerin dijital ortamda gerçekleşmesini sağlayan yeni nesil bankacılık sistemi olan bir neobank kurdu.

Hedefte KOBİ’ler Var

Anext Bank isimli banka, bugün yaptığı açıklamada, küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ’ler) hedefleyeceğini söyledi. Ayrıca, denizaşırı ticarete katılmak isteyen KOBİ’lere finansal çözümler sağlamak için ticaret platformu Proxtera ile bir ortaklık kurulduğu belirtildi.

Anext Bank CEO’su Toh Su Mei, bakanın yaptığı açıklamada, “Dijital ekonomideki hızlı ivmenin ortasında, iş modelleri hibrit bir model benimsemeseler bile önce dijital olmak için değişiyor ve dönüyor. Finansal hizmetler gelişmeli ve KOBİ’lerin işlerini dijital olarak yaptıkları yerde olmalı.” notunu düştü.

Şu an için lansman aşamasında olan dijital banka, uzaktan katılım ve günlük faiz gibi özelliklere sahip çift para birimli bir işletme hesabı sunacak. Söz konusu işletme hesabının bu yılın üçüncü çeyreğinden itibaren yaygın bir şekilde kullanıma sunulması planlanıyor.

Dijital banka haberi, 2020’de Ant Group’un düzenleyici makamlarla bir sanal bankacılık lisansı almasının ardından tüketici odaklı fintech olan Ant Bank’ı başlattığı Hong Kong’daki benzer bir hamleyi takip ediyor.

Halka Arzı Askıya Alınmıştı

Ant Group, milyarder Jack Ma tarafından kontrol ediliyor ve yaklaşık üçte biri e-ticaret devi Alibaba’ya ait.

2020’de şimdiye kadarki en büyük halka arzla yaklaşık 35 milyar dolar toplamayı planlayan planlanmış Ant Group, Çinli düzenleyicilerin harekete geçerek askıya almasıyla bu planı bomuş, halka arz gerçekleşmemişti.

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