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Sıcak Gelişme: Popüler Altcoin Delist Edilecek!

Bu altcoin önemli bir güncelleme başlattı. Popüler kripto para borsası ise bu süre zarfında tokenin liste dışı bırakılacağını açıkladı.
18:14
6 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

İşlem çiftlerinin kaldırılacağını duyuran borsa detaylarla alakalı bilgi verdi. Peki hangi altcoin neden delist ediliyor. Gelen habere rağmen fiyatı düşmeyen altcoin yazı hazırlandığı sırada %10 artışla 3,1 dolardan alıcı buluyor. Peki borsa neden liste dışı bırakıyor? İşte detaylar.

Rune Coin Delist

FTX, RUNE işlem çiftlerini borsan kaldıracak. RUNE ana ağ entegrasyonundan sonra ise yeniden listelemenin değerlendirmesi yapılacak. 12 Haziran tarihinde borsaya RUNE gönderilemeyecek ve işlem çiftleri kullanılamayacak. Borsadaki RUNE varlıklarını farklı cüzdanlara taşımak isteyenler bunu 12 Haziran tarihinden sonra da yapabilecek.

Native Rune güncellemesinden sonra borsanın yeniden listeleme yapması bekleniyor. Delist işlemi Türkiye saatiyle 12 Haziran 23:00’da yapılacak. Henüz farklı kripto para borsalarından benzer açıklamalar gelmedi. Ancak gerek görüldüğü durumlarda büyük güncellemeler öncesi tokenlerin geçici olarak liste dışı bırakılması durumu alışılagelmiş bir uygulamadır. RUNE fiyatının bundan etkilenmemiş olmasını bununla açıklayabiliriz.

Native Rune Nedir?

Tokenlerini merkezi borsalarda tutan yatırımcıların herhangi ekstra bir şey yapması gerekmiyor. Şubat ayında yapılan duyuruya göre borsalarda değişim yapılacak. BNB.RUNE ve ETH.RUNE ana ağdan sonra kullanımdan kaldırılıyor. IOU tokenleri (BNB.RUNE ve ETH.RUNE) olanlar bunları merkezi borsalarda tutarak yükseltme işlemini yapmak istemezse THORChain cüzdanı oluşturarak Thorchain internet sitesi üzerinden yükseltmeyi yapabilecekler. İşlem ücreti için cüzdanda BNB veya ETH (tokenleriniz hangi ağda ise) tutmanız gerekiyor.

Peki bu yükseltmenin sebebi ne? Öncelikle üçüncü taraf bağımlılıklarını azaltmayı hedefliyorlar. Ayrıca IOU tokenleri sebebiyle oluşan güvenlik açıkları yatırımcıları tehdit ediyor. Örneğin ETH.RUNE kullanıcıların kimlik avını kolaylaştıran transferTo() işlevi sebebiyle risk barındırın. BNB.RUNE için de farklı zafiyetler daha önce duyurulmuştu. Kullanıcılar artık Thor ana ağını kullanacak ve ETH, BNB bağımlılığı ortadan kaldırılacak.

Eğer geç kalırsanız KillSwitch‘ten dolayı birebir hakkedişinizi alamazsınız. KillSwitch’ten 12 ay sonra 1 BNB.RUNE, sıfır THOR.RUNE değerinde olacak. Eğer 6 ay sonra takası yaparsanız 1 BNB.RUNE için 0,5 THOR.RUNE alabileceksiniz. Bu sayede dolaşımdaki RUNE miktarı da belli oranda azalmış olacak.

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