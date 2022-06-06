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Son Dakika: Coinbase 2 Altcoin Listeleyecek! Çift Haneli Yükseliş Başladı!

Kripto para borsası tarafından duyurulan listeleme haberi fiyatların artmasına sebep oldu. Peki hangi altcoinler listelenecek?
19:11
6 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD’nin en büyük kripto para borsası olan Coinbase dakikalar önce 2 yeni altcoini listeleyeceğini açıkladı. Daha önce listelenebilecek altcoinler olarak duyurduğumuz bu 2 kripto paranın borsaya eklenmesi zaten bekleniyordu. Peki hangi altcoinler ne zaman listelenecek? İşte detaylar.

Listelenecek Altcoinler

BIT ve C98, Coinbase tarafından listelenecek. Haberin açıklanmasının ardından C98 yaklaşık 0,68 dolardan alıcı buluyordu ve %15 yükseldi. Ethereum dışındaki ağlardan yapacağınız transferler tokenlerinizin kaybolmasına sebep olabilir. Coinbase borsası tarafından listeleme işlemi gerekli likidite koşulları oluşursa 7 Haziran Türkiye saatiyle 19:00’da yapılacak. BIT-USD, BIT-USDT, C98-USD ve C98-USDT işlem çiftleri kademeli şekilde başlatılacak.

Geçtiğimiz yılın ortasından itibaren listeleme süreçlerini hızlandıran Coinbase artık neredeyse her hafta yeni listeleme müjdesiyle geliyor. Büyük borsalarda yapılan listelemeler altcoin fiyatına direkt etki edebilir ve şişirilmiş fiyattan yaptığınız alımlar sebebiyle zarar edebilirsiniz. Özellikle ilk listeleme anında fiyatın olağanüstü hareket edebileceğini unutmayın.

BIT ve C98 Nedir?

DAO kavramı metaverse ve Web3 sayesinde daha da anlam buldu. BitDAO (BIT) merkezi olmayan otonom kuruluşlara (DAO) bir örnektir. ApeDao, Tron DAO gibi daha popüler örnekler de elbette var. BitDAO, sermayeyi endüstriler, zincirler ve ürünler arasında dağıtır. Oyun, eğitim gibi birçok alanda fonlar dağıtır. DAO’nun topladığı servet, oluşumun idealleri doğrultusunda harcanır. Tüm DAO’larda olduğu gibi yerel tokene sahip olmanız size oylama ve stake gibi yetenekler kazandırıyor. Aşağıda BitDAO’nun hazinesinin toplam boyutunu görüyorsunuz.

Peki C98 Nedir? Farklı ağlar arasında DeFi işlemlerine imkan tanıyan bir projedir. Zincir arası işlemler için C98’e ait köprü kullanılır. Yaklaşık 20 farklı ağda işlem yapılabilir. Yerel tokeni ise BSC, Ethereum ve Solana ağlarında kullanılabiliyor. Token stake gelirlerinin yanı sıra yatırımcılara ön satışlardan yararlanma ve platformlar alakalı oy verme gibi imkanlar sunuluyor. Cüzdan, borsa, Coin98 Labs gibi ürünleri yüzbinlerce kullanıcıya hizmet veriliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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