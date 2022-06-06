X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


Solana (SOL) Alınır Mı? Başarısızlıkları ve En Kötü Senaryo!

Solana (SOL) ağındaki kesintiler uzun süredir devam ediyor. Peki yatırımcıları bekleyen en kötü durum senaryosu ne?
20:03
6 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

İşlem hızı ve sunduğu ölçeklenebilirlik nedeniyle “Ethereum katili” olarak lanse edilen Solana Ağı, adının hakkını veremedi. Ağdaki kesintiler son 1 yılda ciddi boyutlara ulaştı ve artık yatırımcıları fazlasıyla endişelendiriyor. Peki Ethereum’un rakibi olarak doğan bu altcoin bir gün silinip gidecek mi?

Solana (SOL) Ağındaki Kesintiler

Yatırımcılar hayal kırıklığı yaşıyor ve her ağ kesintisine öfkeleri de artıyor. Altı aydan kısa bir süre içinde Solana beşten fazla önemli kesinti yaşadı. Ağdaki kesintiler dizisi, yerel tokeni olan SOL üzerinde ciddi dalgalanmalara sebep oldu. 1 Haziran’da yaşanan kesintinin ardından, SOL tokenin fiyatı 24 saatten kısa bir sürede 46 dolardan 38,5 dolara düştü. Tokenin piyasa değeri de aynı dönemde 15,6 milyar dolardan 13,3 milyar dolara düştü.

Solana Ağı’ndaki bir dizi kesinti ve kripto piyasasının bu yıl şimdiye kadarki düşüş eğiliminin bir sonucu olarak, SOL %75’in üzerinde değer kaybetti.

Solana (SOL) Alınır Mı?

Mart 2020’de Solana Vakfı tarafından piyasaya sürülen SOL tokeni, sürekli rekabetçi bir kripto para piyasasında yerini bulmakta zorlandı. Geçen Kasım ayından bu yana düşüş eğilimi gösteren fiyat geçen yılın Ağustos seviyelerine kadar gevşedi.

Fiyat grafiği hareketleri, SOL tokeninin yaklaşık 16 Kasım’dan beri ayıları savuşturmakta zorlandığını ortaya koydu. Kasım’dan 2 Aralık tarihine kadar (pembe ok) bir boğa koşusu yapmaya çalışan token, o zamandan beri ayıların elinden ciddi şekilde zarar gördü.

Buna ek olarak, Solana’nın piyasa değeri %79’luk bir düşüşle 70,21 milyar dolardan, yazının yazıldığı sırada 14,69 dolara geriledi. Solana Ağı’nın sunmayı iddia ettiği artan işlem hızı ve ölçeklenebilirlik vaatleriyle birlikte, zincir içi analiz, ağdaki geliştirme faaliyetinin son yedi ayda bir düşüş kaydettiğini ortaya koydu.

Geliştirme faaliyeti, yatırımcılara bir projenin vaatleri konusunda ciddi olduğunu, gelecekte yeni özellikler sunacağını ve projenin güvenirliğini gösterdiği için önemli bir metriktir. Son yedi ayda Solana Ağı‘ndaki geliştirme faaliyeti %48 düştü.

SOL tokeni korkunç bir yıl geçirmesine rağmen, son 24 saatte %10’luk bir fiyat artışı kaydetmeyi başardı. Fakat yaşanan kesintilerin daha fazla devam etmesi ve geliştirici faaliyetlerinin artmaması Solana’nın kan kaybının artmasına sebep olabilir. En kötü durumda ise Solana az sayıda sadık kullanıcısı ile yavaş yavaş yok olacaktır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
İlgili Yazılar
Ethereum (ETH)’dan Sonraki İkinci Altcoin Oldu!
Ethereum (ETH)’dan Sonraki İkinci Altcoin Oldu!
Bu İki Coin Patlamanın Eşiğinde. Şimdi Durakları Neresi?
Bu İki Coin Patlamanın Eşiğinde. Şimdi Durakları Neresi?
Bu Kripto Para Zirvesinden Çok Uzak, Şimdi Ne Olacak?
Bu Kripto Para Zirvesinden Çok Uzak, Şimdi Ne Olacak?
Solana (SOL) Alınır Mı? Fiyat Tahminleri ve Beklentiler Neler?
Solana (SOL) Alınır Mı? Fiyat Tahminleri ve Beklentiler Neler?
Solana (SOL) Bu Altcoinden Yardım Alacak!
Solana (SOL) Bu Altcoinden Yardım Alacak!
Solana’da Ağ Kesintisi Ardından Son Durum!
Solana’da Ağ Kesintisi Ardından Son Durum!
Kripto Para Piyasası Düşüşte: Solana (SOL) ve Avalanche (AVAX) Son Durum!
Kripto Para Piyasası Düşüşte: Solana (SOL) ve Avalanche (AVAX) Son Durum!
Son Dakika: Solana (SOL) Fiyatı Bu Gelişmeyle Düşüyor!
Son Dakika: Solana (SOL) Fiyatı Bu Gelişmeyle Düşüyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Bu Altcoinin Oyunu 194 Milyon Kullanıcıya Sunuluyor!
Hong Konglu Düzenleyiciden Dikkat Çeken NFT Uyarısı
NFT Pazarını Alt Üst Eden Koleksiyon!
Sus Payı İçin 60 Dolar ETH Gönderdiler
Son Teknik Analizler
Cardano Fiyat Analizi: Bu Seviyenin Geçilmesi ADA’ya Ralli Getirebilir!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) Grafik! Fiyat Tahminleri!
Teknik Analiz: Bitcoin'de (BTC) Bu Seviye Kritik Öneme Sahip! İşte Destek ve Direnç Seviyeleri
Teknik Analiz: Bitcoin’de (BTC) Bu Seviye Kritik Öneme Sahip! İşte Destek ve Direnç Seviyeleri
Bitcoin, Ethereum ve Ripple (XRP) Fiyat Tahminleri!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Köprüsü! Bankacılık Devinden Önemli Kripto Para Adımı!
Sadece LUNA ve UST Değil! 28 Milyar Dolar Daha Eridi!
WhaleStats Açıkladı: Ethereum Balinaları Chainlink (LINK) ve Bu 3 DeFi Altcoin'ini Biriktiriyor
WhaleStats Açıkladı: Ethereum Balinaları Chainlink (LINK) ve Bu 3 DeFi Altcoin’ini Biriktiriyor
IMF Raporunda “DeFi” Vurgusu: Potansiyel Fayda ve Riskler!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022