Solana (SOL) ağındaki kesintiler uzun süredir devam ediyor. Peki yatırımcıları bekleyen en kötü durum senaryosu ne?

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İşlem hızı ve sunduğu ölçeklenebilirlik nedeniyle “Ethereum katili” olarak lanse edilen Solana Ağı, adının hakkını veremedi. Ağdaki kesintiler son 1 yılda ciddi boyutlara ulaştı ve artık yatırımcıları fazlasıyla endişelendiriyor. Peki Ethereum’un rakibi olarak doğan bu altcoin bir gün silinip gidecek mi?

Solana (SOL) Ağındaki Kesintiler

Yatırımcılar hayal kırıklığı yaşıyor ve her ağ kesintisine öfkeleri de artıyor. Altı aydan kısa bir süre içinde Solana beşten fazla önemli kesinti yaşadı. Ağdaki kesintiler dizisi, yerel tokeni olan SOL üzerinde ciddi dalgalanmalara sebep oldu. 1 Haziran’da yaşanan kesintinin ardından, SOL tokenin fiyatı 24 saatten kısa bir sürede 46 dolardan 38,5 dolara düştü. Tokenin piyasa değeri de aynı dönemde 15,6 milyar dolardan 13,3 milyar dolara düştü.

Solana Ağı’ndaki bir dizi kesinti ve kripto piyasasının bu yıl şimdiye kadarki düşüş eğiliminin bir sonucu olarak, SOL %75’in üzerinde değer kaybetti.

Solana (SOL) Alınır Mı?

Mart 2020’de Solana Vakfı tarafından piyasaya sürülen SOL tokeni, sürekli rekabetçi bir kripto para piyasasında yerini bulmakta zorlandı. Geçen Kasım ayından bu yana düşüş eğilimi gösteren fiyat geçen yılın Ağustos seviyelerine kadar gevşedi.

Fiyat grafiği hareketleri, SOL tokeninin yaklaşık 16 Kasım’dan beri ayıları savuşturmakta zorlandığını ortaya koydu. Kasım’dan 2 Aralık tarihine kadar (pembe ok) bir boğa koşusu yapmaya çalışan token, o zamandan beri ayıların elinden ciddi şekilde zarar gördü.

Buna ek olarak, Solana’nın piyasa değeri %79’luk bir düşüşle 70,21 milyar dolardan, yazının yazıldığı sırada 14,69 dolara geriledi. Solana Ağı’nın sunmayı iddia ettiği artan işlem hızı ve ölçeklenebilirlik vaatleriyle birlikte, zincir içi analiz, ağdaki geliştirme faaliyetinin son yedi ayda bir düşüş kaydettiğini ortaya koydu.

Geliştirme faaliyeti, yatırımcılara bir projenin vaatleri konusunda ciddi olduğunu, gelecekte yeni özellikler sunacağını ve projenin güvenirliğini gösterdiği için önemli bir metriktir. Son yedi ayda Solana Ağı‘ndaki geliştirme faaliyeti %48 düştü.

SOL tokeni korkunç bir yıl geçirmesine rağmen, son 24 saatte %10’luk bir fiyat artışı kaydetmeyi başardı. Fakat yaşanan kesintilerin daha fazla devam etmesi ve geliştirici faaliyetlerinin artmaması Solana’nın kan kaybının artmasına sebep olabilir. En kötü durumda ise Solana az sayıda sadık kullanıcısı ile yavaş yavaş yok olacaktır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.