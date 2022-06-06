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Hong Kong Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (SFC), yatırımcıları NFT’lere yaptıkları yatırımla ilgili riskler konusunda uyardı. Ülkenin Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu’nun bu uyarısı, son aylarda NFT ekosisteminde görülen hack olaylarının ve dolandırıcılıkların sayısındaki artışın ardından geldi.

“Yatırımcılar Risklerin Farkında Olmalı”

SFC, diğer sanal varlıklarda olduğu gibi, NFT’lerin de piyasada yer alan birçok riske açık olduğunu belirtiyor. Düzenleyici kuruma göre, dijital varlıklar, ikincil piyasada likidite eksikliği, fiyat şeffaflığı ve dolandırıcılık dahil olmak üzere daha yüksek oranda volatilite gösteriyor ve yatırımcıların bunun farkında olması gerekiyor. Kuruma göre NFT ticaretinden anlamayan kullanıcılar alım satım yapmaktan kaçınmalı ve olası zararları göz önünde bulundurmalı.

Hong Konglu düzenleyicinin paylaştığı uyarı metni, NFT’lerin çoğunun temel alınan bir varlığın benzersiz sürümünü temsil ettiğini ortaya koyuyor ve bunların dijital sanat eseri, resim, müzik veya video olabileceğini belirtiyor. Bununla birlikte, bu token‘ların bir koleksiyonun benzersiz bir dijital temsilcisi olmasından dolayı onu çevreleyen faaliyetlerin otoritenin denetiminde olmadığının altı çiziliyor.

SFC’nin duyurusu, düzenleyicinin kripto paralar hakkında daha kapsamlı bir düzenleme taslağı hazırladığının açıklanmasının ardından geldi.

NFT’ler Arasında Ayrım Söz Konusu

SFC, geçmişte bazı NFT‘lerin farklı özelliklere sahip olduğu yönünde benzer bir uyarıda bulunmuştu. Kurumun, tahsil edilebilir ve menkul kıymetler ile aynı şekilde yapılandırılmış fraksiyonelleştirilmiş veya değiş tokuş edilebilir NFT’ler gibi bir finansal varlık arasında ayrım yaptığı görülmüştü.

Düzenleyici kurum bir muafiyet olmadığı sürece, faaliyete dahil olan herhangi bir kuruluşun SFC’den lisans alması gerektiğini vurguluyor. Lisans şartı aranan kuruluşların Hong Kong’dan veya ülkenin yatırımcılarını hedef alan tarafta olması yeterli.

Öte yandan Hong Kong, ARTVERSE isimli dünyanın en büyük NFT etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Animoca Brands, Alpacadabraz ve RAZE gibi devler etkinliğe katılıyor.