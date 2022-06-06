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Popüler Metaverse Coin’lerinde Son Durum: MANA Coin, CEEK Coin ve Ape Coin

En büyük kripto para birimi Bitcoin'in günün erken saatlerinde kritik 30 bin dolar seviyesini geçmesiyle metaverse coin'leri hareketlendi. Peki popüler metaverse coin'leri MANA Coin, CEEK Coin ve Ape Coin'de son durum ne, gelin daha yakından bakalım.
23:05
6 Haziran 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük kripto para birimi Bitcoin’in günün erken saatlerinde kritik 30 bin dolar seviyesini geçmesi ve üzerinde kalmasıyla metaverse coin’leri hareketlendi. Bazı metaverse coin’leri gün içinde yüzde 10’u aşan yükselişler kaydetti. Peki popüler metaverse coin’leri olarak gösterilen MANA Coin, CEEK Coin ve Ape Coin‘de son durum ne, gelin daha yakından bakalım.

MANA Coin’de Son Durum

Ortak bir sanal dünyayı işletmek için küresel bir kullanıcı ağını teşvik etmeyi amaçlayan ve Ethereum Blockchain’i üzerinde çalışan Decentraland‘ın yerel varlığı MANA Coin, uzman analistlerin psikolojik bir seviye olarak gösterdiği 1 doların üzerinde fiyatlanıyor.

MANA Coin, yazım sırasında günlükte yüzde 2,30’luk yükselişle 1,01 dolardan işlem görüyor. Metaverse coin’i 25 Kasım 2021 tarihinde ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 5,90 doların yüzde 83 altında seyrediyor ve toplam piyasa değeri 1.85 milyar dolar.

CEEK Coin’de Son Durum

Müzik sanatçıları, atletler ve dijital ürün geliştiricilerini doğrudan hayranları ile buluşturan bir metaverse projesi olan CEEK VR‘ın yerel varlığı CEEK Coin, yazım sırasında günlükte yüzde 2,76’lık yükselişle 0,182 dolardan işlem görüyor.

Son aylarda gelen büyük borsa listelemeleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran CEEK Coin, güncel fiyatlarla 29 Kasım 2021 tarihinde ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1,20 doların yüzde 84,94 altında işlem görüyor ve altcoin‘in toplam piyasa değeri 144.1 milyon dolar.

Ape Coin’de Son Durum

APE ekosisteminin merkeziyetsiz topluluk yapısını güçlendiren yerel yönetim token’ı Ape Coin, yazım sırasında günlükte yüzde 1,13’lük yükselişle 6,22 dolardan işlem görüyor.

Ethereum Blockchain’indeki en popüler NFT koleksiyonlarından ikisi olan Bored Ape Yacht Club (BAYC) ve Mutant Ape Yacht Club (MAYC) topluluğunun desteklediği Ape Coin, güncel fiyatlarla 17 Mart 2022 tarihinde ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 39,40 doların yüzde 84,22 altında fiyatlanıyor ve altcoin’in toplam piyasa değeri 1.81 milyar dolar.

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