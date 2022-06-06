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En büyük kripto para birimi yeni bir haftaya, yeniden yükselişle başladı. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 31.300 dolardan alıcı buluyor. Üst üste haftalarca satış yiyen Bitcoin için artık kısa vadeli de olsa bir toparlanma bekleniyordu. Geçtiğimiz haftaya da yükselişle başlayan BTC kısa sürede kazanımlarını kaybetmişti. Bu hafta ise çok daha kritik.

Öncelikle Cuma günü ABD enflasyon verisi açıklanacak. Beklentinin altında gelen bir enflasyon FED’in daha sert adımlar atmasını engelleyecektir. Haftaya yapılacak toplantının sonucunu ve açıklamalardaki dozu enflasyon verisi fazlasıyla etkileyecek. Bu sebepten önümüzdeki 15 gün boyunca yüksek volatiliteyle yaşamaya devam edeceğiz.

Avalanche (Avax) Coin Yorum

AVAX şu anda, Kasım 2021’de kurulan yaklaşık 151 dolarlık rekor zirvesinin neredeyse %82 altında işlem görüyor. Düzeltme sırasında, AVAX/USD çifti birden fazla konsolidasyon kanalı oluşturdu, ancak düşüş trendini daha da genişletmek için bu kanallardan çıktı ve bu da ana hatlarıyla belirtilen yükseliş senaryosunu bozabilir.

Günlük grafikte AVAX, Mayıs 2022’den beri benzer bir kanal içinde konsolide oluyor ve düşen trend çizgisi direnci ile yatay trend çizgisi desteği arasında dalgalanıyor. Bir araya getirildiklerinde, bu eğilim çizgileri, geleneksel analistlerin bir devam modeli olarak gördüğü bir “azalan üçgen” oluşturur. Bu nedenle, AVAX, aşağı yönlü eğimi ile önümüzdeki günlerde azalan üçgenden çıkma riskiyle karşı karşıya, eğer kripto para piyasalarındaki genel düşüş görünümü devam ederse fiyat 13,25 dolar dibine kadar inebilir.

Mina Coin ve Waves

Mina yazı hazırlandığı sırada %2,8 artışla 0,874 dolardan alıcı buluyor. Kasım ayındaki 6,68 dolar zirvesinden %87 düşen altcoin önemli ölçüde değer kaybetti. Dört saatlik grafikte RSI nötr bölgede ve fiyat 30 günlük ortalamanın üzerinde alıcı buluyor. Kısa vadede 0,88 dolar seviyesi yeniden kazanılabilirse 0,95 dolara kadar toparlanma görülebilir. Bitcoin ile yüksek fiyat uyumu sebebiyle BTC’nin haftalık performansı burada belirleyici olacak. Olası düşüş senaryosunda 0,8 dolar boğaların savunması gereken en önemli bölge olacak.

Kripto para piyasaları düşüşüne devam eden Waves pozitif ayrışmış ve ATH seviyesi olan 63,88 dolara kadar yükselmişti. Daha sonrasında Waves hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Proje yetkilileri bu iddiaların bazı fonların açığa satış (short) pozisyonlarını desteklemek için kasıtlı olarak dolaşıma sokulduğunu iddia etti. USDN isimli kendi stablecoinini hedefe alan bu iddialar sonrasında Terra UST çöküşünü gördük ve bu süreçte” ikinci UST, USDN olabilir endişesiyle” çıkış yapan yatırımcılar fiyatı daha da aşağıya çekti. Dolar sabitliğini yeniden kazana USDN, Waves fiyatının son günlerde artış yaşamasına sebep oldu. Waves yazı hazırlandığı sırada 8,17 dolardan alıcı buluyor.

Kısa süre önce 4,13 dolara kadar düşen fiyatın toparlanmasındaki ana sebep USDN ve ikinci UST olma ihtimalini artık geride bırakmışa benziyor. 10 dolarlık seviyenin kısa vadede yeniden kazanılması gerekiyor bu bölgenin aşıldığı senaryoda yeniden 31 Mayıs tarihinde başlattığı yükseliş trendine geri dönebilir. Orta vadeli hedef ise 17,45 dolardır.