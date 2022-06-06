Milyonlarca kullanıcı ilk defa kolayca bir altcoin tarafından geliştirilen oyunu oynayabilecek. Önemli bir kilometre taşı geride bırakıldı.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler bir altcoin tarafından geliştirilen oyun ilk defa 194 milyon kullanıcısı olan büyük bir oyun platformunda listelenecek. Kripto paraların oyun platformlarında kabulü büyük bir dönüm noktasını da temsil ediyor. Daha önce Steam, kripto paraların yüksek risk içerdiğini söyleyerek platformlarında altcoin bağlantılı projelerin listelenemeyeceğini açıklamıştı.

Gala Games Haberleri

Web3 oyun şirketi Gala Games, Blockchain tabanlı oyunlarını Grit ile başlayarak Epic Games Store‘da yayınlayacak. Bu sadece birkaç blockchain tabanlı oyunun ana akım oyun mağazalarından birinde yayınlanması değil. Son gelişme büyük bir dönüm noktasını da temsil ediyor. Kripto paralara karşı öfke kusan Steam’den sonra Epic Games’in böyle bir adım atması kripto para odaklı oyunların meşruluğuna da önemli bir katkı sağlayacak.

Valve, NFT oyunlarını yasaklarken Epic Games CEO’su Tim Sweeney, Epic’in 194 milyondan fazla kullanıcısı olan mağazada bunlara izin vereceğini söyledi. Önümüzdeki dönemde daha blockchain tabanlı oyunun Epic Games üzerinden yayınlanması ihtimaline de yeşil ışık yakıldı.

Gala Games Nedir?

Gala Games (GALA), Web3 oyunlarını kitlelere ulaştırmayı, milyonlarca oyuncuyu bu yeni eğlence türüne dahil etmeyi ve gelişen Web3 oyun endüstrisindeki lider konumunu sağlamlaştırmayı umuyor. Blockchain oyun şirketleri çok para toplarken daha az oyuncuya ulaşabiliyor. İlk çeyrek tüm oyun girişimleri 3,4 milyar dolar toplarken kripto odaklı girişimler sığ sulara rağmen 1,2 milyar dolar topladı.

NFT kullanılabilen oyunlar, oyunculara eğlenirken para kazanma imkanı da tanıyor. Belli bir yatırımla giriş yapılan oyunlarda daha fazla zaman geçirerek maddi değeri olan tokenler veya NFT’ler kazanabilirsiniz. Böyle bir seçeneğin olması dünya üzerindeki milyonlarca oyuncuyu cezbedecek. Epic Games ise gelecekte olacakları ön görmüş olacak ki Steam gibi rakiplerinin aksi yöne hareket ediyor.

Önümüzdeki dönemde popüler farklı oyunların kendi NFT koleksiyonları hatta blockchain özellikli versiyonları ile kendilerini fonladıklarını da görmeye başlayabiliriz. Gelecek, geçmişten daha hızlı geliyor. O halde Epic Games’e Web3 dünyasına hoş geldin diyelim.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.