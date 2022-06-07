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Kripto Para Piyasası Düşüşte: Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum!

Kripto para piyasası, SEC'nin BNB'yi inceleme altına aldığı haberleri ile birlikte yeniden düşüşe geçti.
08:47
7 Haziran 2022
Kripto Para Piyasasında Düşüş Sürüyor! Bitcoin ve Altcoin'lerde Son Durum Ne?
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, SEC’nin Binance Coin’i incelemeye aldığı haberleri ile birlikte düşüşe geçti. Bitcoin (BTC), günün erken saatlerinde kaydettiği düşüş yönlü fiyat hareketlerinin ardından 29.450 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %7’ye yakın bir düşüş ile 1.750 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri 1,26 trilyon dolara geriledi.

Bitcoin (BTC), 30.000 Doların Altına Geriledi

Bloomberg’in haberine göre SEC, bir menkul kıymet niteliğine sahip olup olmadığını araştırmak adına Binance Coin’i (BNB) inceleme altına aldı. Haberin etkisiyle Bitcoin (BTC), kaydetmeye başladığı düşüş yönlü fiyat hareketleri ile birlikte 29.450 dolar seviyelerine geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1.750 dolar seviyelerinden işlem görmeye başlarken, Binance Coin (BNB) ise son 24 saatte %10’a yakın bir değer kaybı kaydetti ve 276 dolar seviyelerine kadar geriledi.

Kripto Para Piyasası Düşüşe Geçti

SEC’nin BNB’yi inceleme altına aldığı haberi, kripto para piyasasının yeniden düşüşe geçmesine sebep oldu. Çok sayıda kripto para birimi, çift haneli değer kayıpları kaydetmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri, 1,26 trilyon dolara geriledi. Öte yandan piyasadaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortlama 230 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

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