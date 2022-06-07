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Ünlü İsimden Dikkat Çeken DeFi Açıklaması!

Ünlü isimden DeFi'ler hakkında çarpıcı açıklama! Kripto para dünyasında devam eden hareketlilikte DeFİ'ler ne durumda uzman isim açıklıyor!
10:30
7 Haziran 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Forbes 30 APAC bölgesinin en başarılı Web3 VC fonu olan Spartan Group’un ortak yöneticisi Jason Choi, DeFi’ler ve kripto para dünyasında devam eden değer kayıpları hakkındaki analizlerini yatırımcılarla paylaştı.

“DeFi’ler Ayı Piyasasına Yenik Düştü”

Jason Choi tarafından paylaşılan istatistiklere göre, merkezi olmayan finans segmentiyle bağlantılı her türlü kamu hizmeti ve yönetim varlıkları bu durgunluk sırasında en çok zarar görenler oldu.

Bununla birlikte Jason Choi’nin yaptığı açıklamalarda kripto devi Bitcoin (BTC)  Kasım 2021 tarihinde değil, Mayıs 2021 tarihinde zirve seviyelere ulaştığını ifade ediyor. Bu nedenle, ayı piyasasında geçirilen süre olarak 207 gün yerine 400 gün olduğunu belirtti. Bu süre zarfında en üst düzey DEX varlıklarında bile ortalama %90 oranından fazla düşüş yaşandığı öne sürüldü.

Ayrıca DeFi 2.0″ protokolleri olan: Redacted Cartel (BTFRLY), Olympus (OHM) ve Wonderland (TIME) gibi “yeni DeFi’ler” eskilere kıyasla çok daha fazla düşüş yaşayarak ortalama %98,5 oranının üzerinde değer kaybettiğini söyledi.

Bunların yanı sıra Solana (SOL) ekosisteminin bazı protokolleri olan AMM destekli DEX Sabre (SBR) ve Step Finance (STEP) DeFi’ler son yaşadıkları ATH’ye kıyasla %99 oranının üzerinde değer kayıpları yaşandığı öne sürülüyor.

Cosmos (ATOM) Güvenli Liman Mı?

Öte yandan Layer 1 geleneksel protokollerinin, DeFi tokenlarına kıyasla daha düşük volatilite yaşadığı belirtiliyor. Ayrıca Jason Choi kripto devlerinden bir diğeri olan Ethereum (ETH) ve Tron (TRX) sırasıyla %63,5 ve %65,4 oranında yaşadığı değer kayıplarıyla birlikte kripto para dünyasının en istikrarlı iki varlığı olarak nitelendirdi.

Lansmanının ardından yaptığı ralliyle bilinen overhyped coin MINA, değerinde yaşadığı %90 oranının üzerindeki kayıp ile birlikte tek Layer 1 protokolü olduğu iddia ediliyor. Ayrıca Jason Choi Cosmos (ATOM) ekosistemi hakkında, kripto para piyasalarında yaşanan sert düşüşlerin karşısında “savunmacı” bir fiyat performansı gösterdiğini ifade etti.

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